Bereits zum zweiten Mal hat ein Streit um einen „Wildpinkler“ das Landgericht am König-Heinrich-Platz beschäftigt: Ein damals 19 Jahre alter Duisburger hatte am 14. Januar 2018 an einer Tankstelle in Homberg gar nicht erst den Weg zur Toilette suchte, sondern gleich vor das Gebäude pinkelte. Ein Zeuge, der sich darüber aufregte, landete mit schweren Verletzungen im Krankenhaus.

Bilder einer Überwachungskamera zeigten den heftigen Vorfall: Der 29 Jahre alte Zeuge regte sich furchtbar über das Verhalten des Angeklagten auf. Die Freundin des Mannes versuchte ihn vergeblich zu beruhigen. Der stapfte erst in die Tankstelle, zog dort schwungvoll seine Jacke aus, dann ging er wieder hinaus – mit einem Messer in der Hand.

Duisburg: Golfschläger auf Geschädigtem zertrümmert

Das veranlasste einen damals 18 Jahre alten Kumpel des „Wildpinklers“, ebenfalls seine Jacke auszuziehen und einen Golfschläger aus dem Kofferraum zu holen, den er auf dem Geschädigten zertrümmerte. Als der nun auf ihn losgehen wollte, schlug der 19-Jährige von hinten zu. Und zwar so kräftig, dass der 29-Jährige wie ein Stein zu Boden ging und mit dem Gesicht auf dem Asphalt aufschlug. Der jüngere schlug auf den Liegenden noch einmal mit dem Stumpf des Golfschlägers ein.

In erster Instanz hatten die Angeklagten alles andere als gestanden. Für den bereits vorbestraften jüngeren Angeklagten gab es eine Jugendstrafe, der Heranwachsende kam mit einem Dauerarrest davon. Die Staatsanwaltschaft zog gegen das vermeintlich zu milde Urteil in Berufung. Auch die Angeklagten legten Rechtsmittel ein.

Jugendstrafe kam drei Jahre nach der Tat nicht mehr in Betracht

In der Berufung legten beide ein Geständnis ab und entschuldigten sich bei dem Geschädigten. Der schien ihnen die Sache nicht mehr nachzutragen, obwohl damals seine Nasennebenhöhlen und sein Kiefer zu Bruch gingen und er sich geraume Zeit nur flüssig ernähren konnte.

Die Kammer sah das erstinstanzliche Urteil als unhaltbar an. „Nicht etwa, weil es falsch gewesen wäre“, machte die Vorsitzende deutlich. Aber die Tat sei fast drei Jahre her, die inzwischen 22 und 21 Jahre alten Männer seien sozial und charakterlich gefestigt und von schädlichen Neigungen, die Voraussetzung für eine Jugendstrafe sind, sei nicht mehr auszugehen, so das Gericht. Damit die Angeklagten die Folgen allerdings noch spüren, müssen sie 4000 beziehungsweise 1000 Euro an gemeinnützige Einrichtungen zahlen.