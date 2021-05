Streit um Einkaufswagen: 31-Jähriger verletzt Polizistin

Duisburg. Ein Duisburger sorgte in einem Supermarkt in Huckingen für Ärger, weil er keinen Einkaufswagen benutzen wollte. Danach schlug er zweimal zu.

Ein 31-Jähriger hat am Samstagnachmittag bei der Flucht aus einem Supermarkt an der Kaiserswerther Straße in Huckingen einen Mitarbeiter und eine Polizistin verletzt.

Vorausgegangen war gegen 13.30 Uhr ein Streit über die Frage, warum der Duisburger nicht wie vorgeschrieben mit einem Einkaufswagen in dem Supermarkt unterwegs war. Als ihn ein Mitarbeiter darauf ansprach, reagierte der Mann aggressiv, stopfte seine Einkäufe in seinen Rucksack, warf Geldscheine auf die Kasse und rannte davon.

Duisburg: Polizistin muss nach Schlag ins Krankenhaus gebracht werden

Ein 55 Jahre alter Supermarktmitarbeiter setzte hinterher, der 31-Jährige schlug ihm gegen den Kopf. Die alarmierte Polizei entdeckte den Randalierer kurz darauf an der Kreuzung Kaiserswerther Straße/Albert-Schweitzer-Straße. Dort versuchte eine 20 Jahre alte Polizistin ihn zu stoppen. Der Mann schlug auch ihr gegen den Kopf und stieß sie zu Boden.

Es brauchte drei weitere Beamte, um die Flucht des 31-Jährigen zu beenden. Ein Strafverfahren wurde gegen ihn eingeleitet. Die Polizistin musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

