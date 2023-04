Streit um Autobahnen: Sorge in Duisburg um A 3 und A 59

Duisburg. Die Landesregierung steht einer Beschleunigung von Autobahnprojekten kritisch gegenüber. Das ruft jetzt auch in Duisburg Ärger hervor.

In der Landeshauptstadt Düsseldorf streiten Regierung und Opposition um den Ausbau von Autobahnen; jetzt melden sich erstmals auch Duisburger Politiker zu Wort. Die FDP kritisiert die ablehnende Haltung von Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) gegenüber den Plänen der Bundesregierung, wichtige Ausbauprojekte zu beschleunigen.

„Nach langer Zeit sollen Infrastrukturprojekte in und um Duisburg dem tatsächlichen Verkehrsaufkommen angepasst werden, da boykottiert Herr Krischer die überfälligen Pläne – die zudem auch seine Parteikolleginnen und -kollegen in Berlin mit beschlossen haben“, wird Markus Giesler, Ortsvorsitzender der FDP Duisburg-Nord in einer Mitteilung zitiert. „Hier wird schulterzuckend in Kauf genommen, dass ganze Stadtteile weiter abgehängt werden.”

Ausbau von A 59 und Co.: FDP Duisburg fordert Appell der Stadt

Auf Betreiben von Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) sollen besonders wichtige Projekte des Bundesfernstraßennetzes noch einmal gesondert priorisiert werden. Wissing hat eine Liste mit 144 Projekten zu Engpassbeseitigungen und Lückenschlüssen veröffentlicht – 66 davon liegen in NRW.

Da das Beschleunigungsgesetz durch den Bundesrat muss, ist Wissing auf das Einvernehmen mit dem jeweils betroffenen Bundesland angewiesen. Landesverkehrsminister Krischer äußerte sich jedoch kritisch: „Statt sich monatelang mit 144 Ausbauprojekten zu beschäftigen, hätte ich mal gerne eine Antwort auf die Frage, wie Herr Wissing 873 Autobahnbrücken allein in NRW in den nächsten zehn Jahren sanieren will.“ Der Streit zwischen FDP und Grünen in der Bundesregierung um den Ausbau von Autobahnen wird nun also zwischen diesen beiden Parteien im Landtag geführt.

Für Duisburg seien vor allem die geplanten Erweiterungen der A 3 am Kreuz Oberhausen, der A 52 am Kreuz Breitscheid und der A 59 zwischen Kreuz Duisburg und Anschlussstelle Marxloh zentral, betont FDP-Politiker Markus Giesler. Er wirft den Landes-Grünen „ideologische Gründe“ vor, aus denen sie den Gesetzesplänen ablehnend gegenüberstünden.

Sollte sich die schwarz-grüne Landesregierung „aus taktischen Gründen“ weiter quer stellen, wirbt Giesler für mehr Druck von kommunaler Ebene: „Oberbürgermeister Sören Links SPD ist auf Landesebene genauso wie die FDP in der Opposition. Ein gemeinsamer Appell der kommunalen Familie könnte helfen, Minister Krischer endlich wachzurütteln.” (cst)

