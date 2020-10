Duisburg. Ein 58-Jähriger hat einen Kontrahenten nach einem Streit in einem Duisburger Wettbüro lebensgefährlich verletzt. Mordkommission ermittelt.

Nach einem Streit in einem Wettbüro in der Duisburger Innenstadt hat ein 58-Jähriger seinen Kontrahenten am Montagnachmittag mit einem Messer angegriffen und lebensgefährlich verletzt.

Um 15.20 Uhr geriet der 58-Jährige aus noch ungeklärter Ursache mit dem 43-Jährigen aneinander. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei stritten die Männer sich zunächst in einem Wettbüro an der Mercatorstraße, setzte ihrer Auseinandersetzung dann vor dem Wettbüro am Hoist-Hochhaus auf dem Gehweg fort.

Messerattacke in Duisburg: 43-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Im Laufe des Streits zückte der 58-Jährige dann ein Messer, stach zu und flüchtete. Der 43-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Retter brachten ihn in ein Krankenhaus. Dort wurde er notoperiert.

Die Polizei konnte den 58-Jährigen kurz nach der Attacke im Bereich der Innenstadt festnehmen. Der Mann wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft nun dem Haftrichter wegen des Verdachts des versuchten Totschlags vorgeführt.

Polizei richtet Mordkommission ein

Die Polizei hat für die Ermittlungen eine Mordkommission eingerichtet, die jetzt unter anderem Zeugen zu dem Vorfall befragt.