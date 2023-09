Gewalttat Streit bei McDonald’s: Mann schlägt Frau (25) in den Bauch

Gießen/Duisburg. Eine Duisburgerin (25) ist im Gießener Bahnhof Opfer einer Gewalttat geworden. In der McDonald’s-Filiale hatte es zuvor Streit gegeben.

Eine 25-Jährige aus Duisburg ist am Freitagnachmittag im Gießener Bahnhof Opfer einer Gewalttat geworden.

Nach Polizeiangaben geriet die junge Frau um 15.55 Uhr in der McDonald’s-Filiale vor Ort mit einem 52-Jährigen in einen Streit. Dann schlug der Wohnungslose der Duisburgerin mit der Faust in den Bauch. Die Frau sackte zusammen, Zeugen hielten den Angreifer fest und alarmierten die Bundespolizei.

Die Einsatzkräfte nahmen die 52-Jährigen mit auf die Wache. Ein dort gemachter Alkoholtest ergab einen Wert von 2,14 Promille. Nun laufen die Ermittlungen. Die junge Frau wurde für weitere Untersuchungen in das katholische Krankenhaus in Gießen gebracht.

