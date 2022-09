Streit auf Tauffeier eskaliert: Duo sticht auf Mann (28) ein

Duisburg. Zwei Männer haben auf einer Tauffeier in Duisburg auf einen 28-Jährigen eingestochen und ihn lebensgefährlich verletzt. Sie sind auf der Flucht.

Ein Streit auf einer Tauffeier ist in Duisburg blutig eskaliert: Zwei Männer haben dabei mit Messern auf einen 28-Jährigen eingestochen. Eine eingerichtete Mordkommission fahndet mit Hochdruck nach den beiden Tatverdächtigen.

Nach Informationen der Polizei und Staatsanwaltschaft gerieten die drei Männer gegen 1 Uhr am frühen Samstagmorgen aus noch ungeklärter Ursache in einem Veranstaltungssaal an der Friedrich-Alfred-Straße im Westen der Stadt in einen Streit.

Die 20 und 33 Jahre alten Angreifer stachen dann mit Messern mehrfach auf ihren Kontrahenten ein, fügten ihm so lebensgefährliche Verletzungen zu.

Ärzte operierten den Mann aus Hagen noch in der Nacht. Nach Angaben von Dienstag ist sein Zustand mittlerweile stabil. Der 28-Jährige wird jedoch körperliche Beeinträchtigungen zurückbehalten.

Kripo Duisburg fahndet: Tatverdächtigen sind auf der Flucht

Die Tatverdächtigen flohen von der Feier. Ermittler suchen nach ihnen. Sie gehen davon aus, dass die beiden Rumänen sich nicht ins Ausland abgesetzt haben, schließen das bei ihrer Suche auch nicht aus. Hinweise zum Aufenthaltsort des Duos nimmt die Mordkommission unter 0203 280 0 entgegen.

Im Laufe des Dienstags sollen auch Fotos von ihnen veröffentlicht werden.

[Duisburg-Newsletter gratis abonnieren + Seiten für Duisburg: Stadtseite + Blaulicht-Artikel + MSV + Stadtteile: Nord I Süd I West + Themenseiten: Wohnen & Immobilien I Gastronomie I Zoo]

Die Ermittlungsbehörden warnen jedoch: Die beiden Männer sind vermutlich bewaffnet, sollten nicht angesprochen werden.

Täglich wissen, was in Duisburg passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Duisburg-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg