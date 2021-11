Messer-Attacke Streit auf Feier: Mann sticht 24-Jährigem in die Brust

Duisburg. Zwei Männer sind bei einer Party in Duisburg in einen Streit geraten. Im Laufe der Auseinandersetzung stach ein 25-Jähriger mit dem Messer zu.

Nach einer privaten Feier im Duisburger Stadtteil Friemersheim sind zwei Männer in der Nacht zu Samstag in einen heftigen Streit geraten. In dessen Verlauf zückte ein 25-Jähriger ein Messer und stach zu.

Nach Erkenntnissen der Polizei stach der Angreifer einem 24-Jährigen gegen 0.30 Uhr an der Roosstraße mindestens zweimal in die Brust.

Der 24-Jährige musste am Wochenende notoperiert werden. Den 25-Jährigen nahmen Ermittler des Kriminalkommissariats 11 inzwischen fest.

Angriff in Duisburg-Friemersheim: Mann in Untersuchungshaft

Ein Haftrichter erließ gegen den Mann wegen des Verdachts des versuchten Totschlags Untersuchungshaft.

