Streik in Duisburg: Verdi bremst DVG-Busse und -Bahnen aus

Duisburg. Verdi hat die Belegschaft der Duisburger Verkehrsgesellschaft erneut zum Streik aufgerufen. Diesmal fahren am 8. Oktober keine Busse und Bahnen.

Für kommenden Donnerstag, 8. Oktober, hat die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft Verdi im Rahmen der Tarifverhandlungen im Öffentlichen Dienst erneut die Belegschaft der Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) zum Streik aufgerufen. Dies teilt die DVG mit und betont, dass den ganzen Tag keine Busse und Bahnen fahren werden. Dies war bereits am 29. September der Fall.

Fahrgäste werden gebeten, sich um Alternativen wie Fahrgemeinschaften zu bemühen oder auf S-Bahnen und Regionalzüge auszuweichen. Das DVG-Kundencenter am Hauptbahnhof ist von den Streiks ebenfalls betroffen und bleibt deshalb am 8. Oktober geschlossen.

Auch die NIAG, die den Duisburger Westen bedient, ist vom Streik betroffen

Auch die NIAG, die den Duisburger Westen bedient, wird nach Angaben ihres Sprechers Michael Block an dem Tag bestreikt. „Zum jetzigen Zeitpunkt gehen wir davon aus, dass wir wie am 29. September ein Großteil des Verkehrsangebots dank des Einsatzes der Schwestergesellschaften LOOK und VSN sowie der von der NIAG beauftragten Busunternehmen bereit stellen können.“

