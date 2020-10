Das Allwetterbad in Walsum bleibt am Mittwoch geschlossen. Grund dafür ist ein Streik im öffentlichen Dienst.

Streik Streik in Duisburg: Hallenbäder bleiben am Mittwoch zu

Duisburg. Der Streik im öffentlichen Dienst geht am Mittwoch in die nächste Runde: In Duisburg bleiben Hallenbäder und einige Ämter geschlossen.

Im Rahmen der laufenden Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst haben die Gewerkschaften alle Tarifbeschäftigten der Stadt Duisburg am Mittwoch, 14. Oktober, zum Warnstreik aufgerufen. Wie die Stadt informiert, können aus diesem Grund „potenziell alle Bereiche der Stadtverwaltung betroffen sein.“ Mit Einschränkungen sei zu rechnen.

Fest steht: Ganztägig geschlossen bleibt laut Stadtverwaltung die Zulassungsbehörde des Straßenverkehrsamtes. Nicht betroffen sei nach jetzigem Kenntnisstand die Fahrerlaubnisbehörde in Neumühl, so die Stadt.

Streik im öffentlichen Dienst: Städtische Hallenbäder bleiben geschlossen

Auch bei den städtischen Hallenbädern bleiben die Türen verschlossen: Das Hallenbad Neudorf sowie das Allwetterbad Walsum werden bestreikt und bleiben am Mittwoch ganztägig geschlossen. „Das Hallenbad Toeppersee ist nur bis 12 Uhr geöffnet und bleibt am Nachmittag geschlossen“, so ein Stadtsprecher.