„Street Food & Music Festival“ in Duisburgs City gestartet

Duisburg. Das „Street Food & Music Festival“ ist am Freitag in der Duisburger Innenstadt gestartet. Live-Musik und exotische Gerichte bis zum Sonntag.

In der Duisburger Innenstadt ist am Freitag das „Street Food & Music Festival“ gestartet. Auch am Wochenende verwandeln Köche die Königstraße mit Gerichten unter anderem aus Venezuela und Thailand in eine echte Genussmeile.

Hinzu kommt ein Bühnenprogramm mit Live-Musik. Junge Bands bekommen beim Contest „Battle Of The Bands“ eine Chance.

Für den Familientag am Sonntag verspricht der Veranstalter unter anderem eine große Hüpfburg, Kinderschminken und Sandmalerei. Das Festival beginnt jeweils um 12 Uhr, der Eintritt ist an allen Tagen frei.

Weitere Infos und das Bühnenprogramm: https://www.street-food-music.de/duisburg/

