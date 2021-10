Ahmad Alhalawani (l.) und Razan Shareef vom Stand "Yummy on wheels" bieten auf dem „Street Food & Music Festival“ Falafel- und Burger-Kreationen an.

Veranstaltung Street Food in der Innenstadt – Festival startet in Duisburg

Duisburg. Das „Street Food & Music Festival“ in Duisburg ist gestartet – mit Foodtrucks und einer Bühne vor dem City-Palais. So ist das Speiseangebot.

Das „Street Food & Music Festival“ hat in der Duisburger Innenstadt begonnen. Noch bis Sonntagabend verwandeln Köche die Königstraße in eine kleine Genussmeile. Zum Startschuss am Freitagnachmittag waren bei blauem Himmel und den letzten Sonnenstrahlen des Tages einige Tische belegt.

Rund 20 Foodtrucks hat der Veranstalter, die Just Festivals GmbH, versammelt, dazu gibt es vor dem Citypalais eine Bühne, die mit Musik von Rock bis Reggae bespielt wird. Auf dem Speiseplan stehen etwa Burger, neben klassischen Variationen auch solche mit Seitan Soja Patty, thailändisches Street Food oder indische Spezialitäten. Quer über den Atlantik geht es mit mexikanischen Burritos. Angeboten werden auch Maiskolben, Crêpes oder 300 Gramm Fleischspieße (Pute und Schwein) mit selbst zubereiteten Soßen.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

„Street Food & Music Festival“ – Das Musikprogramm auf der Bühne

Wer für die begleitende Live-Musik einen Besuch plant: Am Samstag, 30. Oktober, wird um 14 Uhr der Musiker Jan Bleeker zur Gitarre greifen und mit rauer Stimme Klassiker von Mumford & Sons und Johnny Cash zum Besten geben. Ab 18 Uhr wird die Band Roughhouse mit Reggae und Dancehall das Publikum beglücken.

Am Sonntag, 31. Oktober, wird um 14 Uhr wieder Jan Bleeker mit anderen Vollblutmusikern zu hören sein. Auf die Ohren gibt es Rock- und Pop-Klassiker. Um 18 Uhr bringt Mr. Irieman karibischen Reggae-Flair auf die Bühne – mit den besten Liedern von Bob Marley bis Peter Tosh.

Zeitgleich mit dem Street Food Festival findet in der Innenstadt das Kürbisfest statt, das vor allem Familien in die Innenstadt locken soll. Am Sonntag, 31. Oktober, werden in der Zeit von 13 bis 18 Uhr und im Zuge eines verkaufsoffenen Sonntages zudem die Geschäfte in der Innenstadt geöffnet.

>> „Street Food & Music Festival“ in Duisburg – Öffnungszeiten

Freitag, 29. Oktober, ab 16 Uhr bis 22 Uhr

Samstag, 30. Oktober, ab mittags bis 22 Uhr

Sonntag, 31. Oktober, ab mittags bis 22 Uhr

Täglich wissen, was in Duisburg passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Duisburg-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg