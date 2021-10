Street Food im Landschaftspark: Festival startet – Eindrücke

John Chimi legt den Lachs auf den Grill. Im Landschaftspark-Nord in Duisburg ist das Street Food Festival gestartet.

Duisburg. Das Street Food Festival im Landschaftspark-Nord ist gestartet. Welche Köstlichkeiten auf Besucher warten. Erste Eindrücke und wichtige Infos.

Das Street Food Festival im Landschaftspark-Nord in Duisburg ist gestartet. Um kurz nach 16 Uhr strömten am Freitag die ersten Gäste auf das Festival-Gelände. Es dauerte nicht lange, da hatten Besucher und Besucherinnen Schälchen mit Leckereien in den Händen. Noch bis Sonntagabend laden rund 30 Stände zu einem kulinarischen Erlebnis vor der spektakulären Hochofenkulisse ein.

Die Gastronomen sind pünktlich um 16 Uhr vorbereitet. Der Duft diverser Köstlichkeiten zieht bis zur wartendenden Besucherschlange am Eingang. Schnell werden argentinische Sandwiches, Pulled-Beef-Burger und spanische Churros über die Food-Truck-Theke gereicht. John Chimi legt seinen Lachs auf den Grill.

Kurz nach der Eröffnung am Freitag warten die Bänke und Tische noch auf Gäste. Noch bis Sonntagabend findet im Landschaftspark-Nord das Street Food Festival statt. Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

Statt mit dem Finger auf dem Globus können Duisburger und Duisburgerinnen an diesem Wochenende im Landschaftspark eine Weltreise starten. Zumindest kulinarisch. Denn in dem früheren Stahlwerk im Norden der Stadt sind Küchenchefs, Food-Truck-Betreiber und passionierte Hobbyköche versammelt, um ihr Können am Herd, Wok oder auf dem Grill zu beweisen.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Street Food Festival in Duisburg: Drei Euro Eintritt werden berechnet

„In ihren Gerichten spiegelt sich die Vielfalt unterschiedlichster Essenskulturen dieser Welt wieder“, teilt der Veranstalter mit. Eine kleine Kostprobe? Es gibt Speisen der senegalesischen Küche, kolumbianisches Barbecue oder balinesische Wokgerichte. Zu exotisch? Knödel, Pasta und Burger werden ebenfalls aufgetischt.

Für ein sicheres Schlemmen auf der stillgelegten Industrieanlage gibt es für den Besuch besondere Einlassbedingungen: Zutritt erfolgt nur mit 3-G-Nachweis (geimpft, genesen, getestet), der Eintritt kostet drei Euro pro Person, Kinder bis 12 Jahren haben freien Eintritt.

>> STREET FOOD FESTIVAL IM LANDSCHAFTSPARK:

Geöffnet ist die Veranstaltung am Freitag, 15. Oktober, von 16 bis 22 Uhr sowie Samstag, 16. Oktober von 12 bis 22 Uhr und Sonntag,17. Oktober, von 12 bis 20 Uhr.

Willkommen sind auch Familien mit Kindern: So wird es auch einen Kinderspielbereich geben.

Weitere Infos gibt es auf street-food-festival.de

()

Täglich wissen, was in Duisburg passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Duisburg-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg