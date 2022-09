„Street Food Festival“ in Duisburg: Diese Stände sind dabei

Duisburg. Die Gäste des „Street Food Festivals“ im Landschaftspark können sich an 35 Ständen durchprobieren. Eine detaillierte Übersicht über das Angebot.

Das „Street Food Festival“ kommt von Samstag bis Montag (1. bis 3. Oktober) in den Landschaftspark Duisburg-Nord und hat viele internationale Gerichte mit im Gepäck. Nach Angaben des Veranstalters können sich die Gäste an 35 Ständen durchprobieren – die Auswahl reicht vom taiwanesischen Hefebrötchen über lateinamerikanische Grillspezialitäten bis hin zu brasilianischen Crêpes am Stil.

Auf Anfrage unserer Redaktion haben die Organisatoren vorab alle Anbieter bekanntgegeben. Folgende Food-Trucks und Stände laden zum Schlemmen ein:

Desserts Inc: amerikanische Desserts

Awa Events: senegalesische Küche

Maria Maria Pichipu: lateinamerikanische Sandwiches

Kiki Lento: schwedische Zimtschnecken

Bierlager: Craft Bier-Spezialitäten

Der kleine Munchkin: frittierte Süßigkeiten

FutterFlotte: saftige Sandwiches

Turbobao: taiwanesische Gua Baos, eine Art Hefetasche mit geschmortem Schweinebauch und Toppings

Poushe Strudel: Strudel-Variationen

Locura: argentinische Empanadas, also Teigtaschen mit verschiedenen Füllungen

Santiago Latino Grill: lateinamerikanische Grill-Spezialitäten und Burritos

Pitty´s: indische Curry-Variationen

Israeli Food: israelische Fusion-Küche mit Gerichten aus Pitas, Blätterteig oder Kartoffelecken

Balinese Streetfood: balinesische Gerichte wie Saté-Spieße

Cajun Kings: kreolische Gerichte wie Eintöpfe, basierend auf Staudensellerie und Paprika

Maison Touareg: maghrebinischen Spezialitäten wie Wraps aus einem Blätterteigbrot mit verschiedenen Füllungen

Kikeriki: asiatische Chicken Wings

Tigers’ Frygers: frittierte Burger

Bubble Waffle: fluffige Eierwaffeln mit süßer Füllung

Churros Bros: süße Churros, eine Art Spritzkuchen mit verschiedenen Saucen oder Cremes

Frittenwerk: kanadische Poutine, ein Mix aus Pommes und anderen Zutaten in einer Schale

H.A.M Venezuela: venezolanische Arepas, eine Art Maisfladen

Knödelfein: Knödel-Kreationen

Saporeaty: Porcetta Sandwiches, also italienische Sandwiches, belegt mit Schweinefleisch

Superpasta: Pasta aus dem Parmesanlaib

Crêpe am Stiel: brasilianische Crêpes am Stiel

Crispy Bite: herzhafte Waffeln mit frittiertem Hähnchen

Cheesetastic: in Käsesauce geschwenkte Maccaroni

Bar-Ista: Kaffeespezialitäten

Ballucci: Burger-Variationen

Mrs. Chow Chow: taiwanesische Baos, eine Art dampfendes Hefebrötchen

Sushifry: frittiertes Sushi

Peru deputamare: peruanische Gerichte

Smokin Maple BBQ: Bacon Bomb Burger, also eigens kreierte Burger, bei denen die Pattys mit Bacon umwickelt und mit verschiedenen Saucen verfeinert werden

Chilitos: mexikanische Tacos

Smokin Maple BBQ bereitet am Wochenende wieder ganz spezielle Burger zu. Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

Seit 2015 findet das „Street Food Festival“ am stillgelegten Hüttenwerk im Duisburger Norden statt – in der Regel zweimal pro Jahr. So lockte das Festival in diesem Jahr an Ostern bereits viele Street Food-Fans in den Landschaftspark. Zwei Stände sind am kommenden Wochenende zum ersten Mal dabei: Chilitos mit mexikanischen Tacos und Cajun Kings mit kreolischen Gerichten.

>> „Street Food Festival“ Duisburg: Öffnungszeiten, Eintritt, Anreise

