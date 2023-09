Duisburg. Das Street Food Festival im Duisburger Landschaftspark startet. Welche Anbieter sind dabei? Die wichtigsten Infos zum beliebten Event.

Eine kulinarische Reise um den Globus können Besucherinnen und Besucher am Wochenende im Landschaftspark Duisburg-Nord unternehmen. Von Freitag bis Sonntag öffnet dort das beliebte Street Food Festival seine Tore.

„Von veganen Leckerbissen bis hin zu internationalen Klassikern ist für jeden Geschmack etwas dabei“, versprechen die Macher. Unter anderem diese Stände sind dabei:

The Duck Truck (Burger Truck, der sich auf Ente spezialisiert hat)

Snackwunder (Süßkartoffel-Waffeln)

Jattafood (jamaikanisches Soulfood)

Peru Deputamare (peruanische Spezialitäten)

Kikeriki (Hausgemachte Chicken-Wings)

Mr. Crunchy (frittierte Sushi-Variationen)

Knödelfein (neue Kreationen aus der Knödel-Küche

Was müssen Gäste noch wissen? Der Eintritt ist an allen drei Tagen frei. Hunde sind willkommen, müssen aber angeleint werden. Parkplätze sind am Landschaftspark ausreichend vorhanden. Die Adresse für das Navigationsgerät: Emscherstraße 71, 47137 Duisburg.

Drei Tage lang lockt das Street Food Festival in den Landschaftspark Duisburg-Nord. Foto: Oliver Müller / FUNKE Foto Services

Die Öffnungszeiten:

Freitag: 16 bis 22 Uhr

Samstag: 12 bis 22 Uhr

Sonntag: 12 bis 20 Uhr

Mehr Infos: https://street-food-festival.de/duisburg

