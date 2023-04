Strauchrosen: Rosenzüchter gibt Hobby-Gärtnern diese Tipps

Duisburg. Rosenzüchter Werner Ruland gibt Hobbygärtnern Tipps: Das ist beim Rosenschnitt, beim Gießen und bei der Standortwahl zu beachten.

Um den richtigen Zeitpunkt zum Rosenschnitt zu ermitteln, braucht es keine Fachliteratur, meint Werner Ruland. Der erfahrene Rosenzüchter führt seit 1994 den Rosenzuchtbetrieb Rosen Ruland in Rahm an der Düsseldorfer Stadtgrenze.

„Die Faustregel sagt, wenn die gelben Forsythien-Sträucher überall in den Gärten blühen, dann ist auch die beste Zeit für den Rosenschnitt gekommen“, sagt er. Dabei darf man ruhig radikal zu Werk gehen. „Sie können einen Rosenstock praktisch nicht kaputt schneiden, es sei denn, Sie entfernen die Veredlungsstelle bei den Stammrosen“, beruhigt er zaghafte Hobbygärtner. Neue, kräftige Triebe entwickele die Rose nur, wenn man sie gründlich kürzt und keine vergreisten Triebe und kein totes Holz stehen lässt.

Er deutet auf sein riesiges Freilandrosenfeld, auf dem die Rosenbüsche nach dem mechanischen Rückschnitt nur wenige Zentimeter aus dem Boden schauen.

Rosen-Standort: So sonnig wie möglich und lange Nässezeiten vermeiden

Die Standortfrage sei für Rosen ganz entscheidend, sagt der Fachmann. So sonnig wie möglich soll der sein. „Pflanzen Sie die schönste Edelrose in Ihrem Garten unter einen Baum in den Schatten, wo sie mit Wurzelwerk zu kämpfen hat, und sie wird immer mickerig bleiben“, erklärt er. Besonders auf Morgensonne seien die Rosensträucher dringend angewiesen, um nach dem Morgentau möglichst schnell wieder trocken zu werden.

Lange Nässezeiten begünstigten Krankheiten. Deshalb solle man die Sträucher, die viel Wasser brauchen. auch möglichst von unten gießen. „Gießen sie lieber seltener, dafür aber sehr lange und gründlich bis in die tiefen Bodenschichten. Lassen Sie am besten den Gartenschlauch eine Weile liegen“, rät Ruland. Rosen wurzeln tief und sind Starkzehrer, die auch kräftig gedüngt werden müssen.

Rosenstrauch aus zertifizierter Zucht kann 50 Jahre stehen und blühen

Wer seine Rosen im Fachhandel kaufe, brauche sie beim Auspflanzen aber noch nicht zu düngen, weil sie schon fertig gedüngt im Topf stehen. An einem guten Standort kann ein Rosenstrauch aus zertifizierter Zucht durchaus 50 Jahre stehen und blühen. Edelrosen brauchen perfekte Bedingungen, die robusteren Beetrosen gedeihen auch an nicht ganz idealen Standorten prächtig.

Diese Rosen mag Rosenzüchter Ruland privat

Bei der Frage nach seiner Lieblingsrose gerät Werner Ruland ins Schwärmen. Die Aspirin-Rose habe zwar einen ungewöhnlichen Namen, weil sie zum 100. Jahrestag der Aspirin-Erfindung benannt worden sei, aber die weiße Beetrose sei wirklich eine tolle Erscheinung. „Die Blüte ist an heißen Tagen ganz weiß, aber nach einer kühlen Nacht entwickelt sie von der Blütenmitte aus einen zarten rosa Schimmer, das muss man einfach gesehen haben“, freut sich der Fachmann. Und verrät noch ein kleines Geheimnis. „Aus meinem privaten Garten halte ich Rosen eigentlich raus, weil die mich doch zu sehr an die Arbeit erinnern, aber für die Aspirinrosen mache ich eine Ausnahme“, schmunzelt der Züchter.

Rosenzüchter Werner Ruland betreibt seit 1994 Rosenanbau in Duisburg-Rahm. Foto: ANDRE HIRTZ / André Hirtz / FUNKE Foto Servic

