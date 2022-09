An der Theodor-Heuss-Straße in Duisburg-Neumühl entsteht das neue Straßenverkehrsamt – hier ein Bild von den Bauarbeiten Anfang September. Bereits kurz nach der Grundsteinlegung Anfang Mai hatte es mitten auf dem Grundstück in 11,5 Metern Tiefe einen Bombenverdacht gegeben.