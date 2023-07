Straßenbahn 903: Mann greift 26-Jährigen mit Pfefferspray an

An der Haltestelle Emilstraße flüchtete der Angreifer aus der 903 – in Begleitung einer Frau.

Duisburg. Ein Streit ist in Duisburg in der 903 eskaliert. Ein 26-Jähriger kam zwei Frauen zur Hilfe und wurde attackiert. Die Kripo sucht den Angreifer.

In einer Straßenbahn der Linie 903 ist am Sonntagabend in Duisburg ein Streit eskaliert. Ein Unbekannter attackierte dabei am Ende einen 26-Jährigen mit einem Pfefferspray.

Augenzeugen berichteten, dass der Mann auf der Fahrt in den Duisburger Norden gegen 21 Uhr zwei weibliche Fahrgäste (38 und 59 Jahre alt) angeschrien hätte und ihnen immer näher gekommen sei.

Der 26-Jährige griff ein, wollte den Mann beruhigen. Daraufhin sprühte dieser ihm ohne Vorwarnung Pfefferspray ins Gesicht, stieg an der Haltestelle Emilstraße in Begleitung einer Frau aus der Straßenbahn und flüchtete in Richtung Brückelstraße.

Polizei Duisburg sucht Angreifer aus der 903

Neben dem verletzten 26-Jährigen klagten nach der Spray-Attacke fünf weitere Menschen in der Bahn über tränende Augen und gereizte Atemwege – darunter auch ein neun Jahre altes Kind.

Die Kripo sucht nun nach dem Angreifer, der laut Beschreibung circa 1,70 Meter groß, schlank und dunkelhäutig sein soll. Der Mann trug zur Tatzeit dunkle Kleidung und soll Rastalocken haben. Hinweise zu dem Unbekannten nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 34 unter 0203 280 0 entgegen.

