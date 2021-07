Helfer vom Verein "Bürger für Bürger" zünden Kerzen rund um die Loverparade-Gedenkstätte an. Traditionell organisiert der Verein "Bürger für Bürger" in Gedenken an die Opfer der Katastrophe die "Nacht der 1000 Lichter".

Loveparade-Gedenkfeier Stille Trauer in Duisburg: Gedenken an Opfer der Loveparade

Duisburg. Mit der „Nacht der 1000 Lichter“ wird in Duisburg der Opfer der Loveparade gedacht. Etliche Menschen besuchten am Freitagabend den Unglücksort.

Zum elften Mal wird in Duisburg der Opfer der Loveparade-Katastrophe gedacht. Am Vorabend des Jahrestages der Loveparade-Katastrophe hat an der Gedenkstätte im Duisburger Karl-Lehr-Tunnel die „Nacht der 1000 Lichter“ begonnen.

Pünktlich um 18 Uhr wurde am Freitagabend der Tunnel für den Autoverkehr gesperrt. Auf ehrenamtlicher Basis wurde vom Verein „Bürger für Bürger“ auch in diesem Jahr die Gedenkstätte an der Rampe zum Bahngelände, dem Ort, an dem vor elf Jahren 21 junge Menschen ihr Leben verloren, würdevoll gestaltet.

Loveparade-Katastrophe: „Nacht der 1000 Lichter“ als stilles Gedenken

Dazu wurden einige hundert Grablichter von den Helfern an der Gedenkstätte aufgestellt. Auch auf jeder Stufe der zu traurigem Ruhm gelangten schmalen Behelfstreppe zum Bahngelände und an der mittlerweile umgestalteten ehemaligen Rampe, die damals zum Loveparade-Festplatz führte.

Die „Nacht der 1000 Lichter“ ist ganz bewusst keine Veranstaltung mit einem festen Programm, wie Ute Muders, die den Verein seit zwei Jahren leitet, erklärte. Der Lichterabend dient ausschließlich dem stillen Gedenken an die Opfer. Etliche der direkt oder indirekt Betroffenen, aber auch Bürger, die das Geschehen vor elf Jahren immer noch bewegt, nahmen am Freitagabend die Gelegenheit wahr, den Unglücksort aufzusuchen und innezuhalten.

Am Samstag findet am Unglücksort ein öffentliches Gedenken statt

Instrumental begleitet wurde der Gedenkabend vom „Schlömer Silvestri Duo“, das im Hintergrund mit seinen ruhigen Jazz- und Bluesstücken für eine würdevolle musikalische Untermalung sorgte. Die einfühlsam hergerichtete Gedenkstätte kann auch in den nächsten Tagen von Interessenten aufgesucht werden, die Kerzen werden noch einige Zeit leuchten und an die Verstorbenen und die große Duisburger Katastrophe erinnern.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Am heutigen Samstagnachmittag findet Andacht für die Angehörigen in der Salvatorkirche statt, anschließend gibt es ein gemeinsames öffentliches Gedenken um 16.45 Uhr am Unglücksort. Der Duisburger Philipp Eisenblätter gestaltet den musikalischen Rahmen, die Ansprache hält der Vorsitzende des Kuratoriums der Stiftung, Jürgen Thiesbonenkamp. Der Fernsehsender „Studio 47“ überträgt die Gedenkveranstaltung zusätzlich per Livestream.

Die Stadt Duisburg weist darauf hin, dass die Karl-Lehr-Straße im Bereich des Tunnels am Samstag, 24. Juli, von 14 bis 22 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt ist. Umleitungen über die Düsseldorfer Straße und den Sternbuschweg werden ausgeschildert, Fußgänger und Radfahrer können den Bereich jederzeit passieren.

>> PODCAST ÜBER DIE LOVEPARADE-KATASTROPHE IN DUISBURG

Doch wie und warum kam es bei dem Techno-Festival zum tödlichen Gedränge? Wieso wurden die Sicherheitsbedenken ignoriert? Und wie gehen die Betroffenen heute mit dem Erlebten um? Der Podcast „Loveparade 2010 – Die Geschichte einer Tragödie“ geht diesen Fragen nach.

In den Episoden erzählen etwa Journalistinnen und Journalisten der WAZ das Geschehene noch einmal nach, gemeinsam mit Traumatisierten, Betroffenen und Angehörigen der Todesopfer. Der Podcast kann direkt hier im Portal und über Streaming-Apps wie Spotify, Apple Podcasts oder Audio Now abgerufen werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg