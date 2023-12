Star-Geiger David Garrett spielt 2024 in Duisburg

David Garrett, hier bei einem Auftritt in Essen, spielt im kommenden Jahr auch in der Duisburger Philharmonie.

Duisburg David Garrett kommt im Rahmen seiner „Iconic“-Tour 2024 nach Duisburg. Es gibt ab sofort Tickets für das Konzert des Star-Geigers.

„Iconic“, das aktuelle Album von Star-Geiger David Garrett, ist inspiriert von legendären Musikern, deren Stücke und gefühlvolle Melodien ihn schon als Kind begeisterten. Nach dem Erfolg seiner gleichnamigen Tournee 2023, mit 75 Konzerten in 23 Ländern, gibt Garrett 2024 weitere Konzerte – und kommt am 9. April auch nach Duisburg.

Im Trio spielt er dann unter anderem Musik von Vivaldi, Dvořák, Gluck, Kreisler, Raff, Mozart und Schumann in neuen Bearbeitungen, wird dabei begleitet vom Gitarristen Franck van der Heijden und von Rogier van Wegberg am Bass.

In den zurückliegenden zwei Jahrzehnten ist David Garrett mit vielen der weltweit führenden Orchester und Dirigenten aufgetreten und hat international mit Rockballaden, klassischen Sonaten, solistischen Bravournummern und Filmmusiken ein neues Publikum erreicht.

Die Show in der Philharmonie Mercatorhalle in Duisburg beginnt am 9. April um 20 Uhr. Tickets ab 73 Euro (zuzüglich Gebühren) sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich, zum Beispiel auf www.eventim.de.

