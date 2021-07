Star-Fotograf Guido Karp setzt Duisburgerinnen in Szene

Fotograf Guido Karp kommt mit seiner Aktion "Princess For One Day" nach Duisburg.

Duisburg. Promi-Fotograf Guido Karp, der schon Robbie Williams fotografierte, setzt Duisburgerinnen in Szene: So funktioniert Princess For One Day.

Guido Karp kommt mit seiner Aktion Princess For One Day nach Duisburg. Der Star-Fotograf stellt am 23. Oktober Frauen ins Rampenlicht.

Was erwartet die Frauen bei Princess For One Day?

Guido Karp: Zunächst bringen wir ein handverlesenes Team von Top-Hair-Stylisten und Makeup-Artists mit. Nach dem Styling geht es zu mir ins mobile Fotostudio. Wir haben über die Jahre bei P41D über 100.000 Teilnehmerinnen fotografiert – und die Fotos wie auch die totale Zufriedenheit unserer Kundinnen sprechen eine deutliche Sprache. Wir folgen bei P41D einer Mission: aus jeder Teilnehmerin das Beste hervorzuholen, so wie es von uns auch die Stars immer erwarten.

Wie unterscheidet sich fotografisch die Arbeit mit den Stars und ganz normalen Menschen wie Du und ich?

Den meisten Teilnehmerinnen fehlt einfach die Erfahrung – egal ob beim Schminken oder im Fotostudio. Sie glauben gar nicht, wie oft ich höre „ich bin total unfotogen, mich kann man gar nicht fotografieren“. Doch genau dafür sind wir da – wir helfen, wo Frau sich schwer tut. Und das Ergebnis kann sich im Vorher-Nachher-Vergleich absolut sehen lassen! Und noch ein Unterschied: Wenn mich Robbie Williams bucht, dann zahlt er eine Menge Geld und setzt Qualität voraus. Bei “Frau Müller” steht für mich der Spaß im Vordergrund. Sie ist aufgeregt oder skeptisch oder sagt: „Mich kann man nicht fotografieren.“ Aber das ist Unsinn. Von jedem Menschen lässt sich ein tolles Foto machen. Dafür sorgen vor mir die Stylisten. Sie zeigen Frauen mit wenigen Handgriffen, was in ihnen steckt. Frauen, die sich toll gestylt fühlen, strahlen das auch aus. Das ist die halbe Miete.

Und die andere Hälfte?

Faktor zwei ist viel Licht beim Fotografieren. Es gibt kein besseres Licht als die Sonne. Wenn ich könnte, würde ich alle Frauen bei mir in die kalifornische Sonne stellen. Aber in Deutschland ist es so eine Sache mit der Wettergarantie.

Was ist Ihr Erfolgsgeheimnis?

Erst Make-up und Haarstyling, dann das Fotoshooting. Bei Princess For One Day können sich Frauen von Promi-Fotograf Guido Karp ins rechte Licht setzen lassen. Foto: Guido Karp

Ich habe lange am richtigen künstlichen Licht gefeilt. Und ich blitze den Frauen nicht ins Gesicht. Denn dann würden sie die Augen zusammenkneifen. Oft werde ich gefragt „Was machen Sie bei mir, wenn ich ein hässliches Doppelkinn habe? Photoshop?“ Aber eine umfangreiche Retusche ist gar nicht nötig und würde bei 10.000 Frauen, die ich auf unserer Tournee fotografiere, auch viel zu lange dauern. Die Frauen haben gelernt, wie sie Unschönes verstecken. Ich mache es andersrum und betone das Schöne an Ihnen. Die größte Schönheit des Menschen ist sein Lachen. Aber einfach nur „Cheese!“ funktioniert nicht. Der Mensch kann mit dem Gehirn nicht die Augen steuern. Bei einem natürlichen Lachen lachen auch die Augen mit. Mein Geschick ist es, dass die Frauen geradeheraus lachen. Und dass ich sie in die richtige Position bringe.

Man kann also jede Person so wie Stars toll fotografieren?

Viele unserer Kunden haben oft ihr Potenzial noch nicht entdeckt. Wenn man ihnen nicht hilft, dann hat man eben ein völlig unentspanntes Foto. Genau da setzen wir an, mit einem tollen Make-up, einer pfiffigen Frisur und einer Menge guter Laune ziehen wir die Teilnehmerinnen in einen Bann, in dem sie uns einfach vertrauen. Und dieses Vertrauen zahlt sich aus. Ausstrahlung und Schönheit sind keine Frage von Alter oder Konfektionsgröße.

