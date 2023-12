Stahlindustrie: Warnstreik-Auftakt im Duisburger Süden

Zum Auftakt der Streikwoche in der Stahlindustrie versammelten sich im Duisburger Süden mehrere hundert Angestellte aus vier Stahlbetrieben der Stadt.

Am Warnstreik-Auftakt in der Stahlindustrie haben sich am Montagmorgen mehrere hundert Teilnehmer aus den vier Duisburger Stahlbetrieben bei HKM vor Tor 1 beteiligt.

Der Warnstreik begann mit einem Aufmarsch ab Tor 9 des TKS-Werks in Hüttenheim, bei auch Beschäftigte der Baosteel Tailored Blanks vertreten waren. An Tor 2 auf der Mannesmannstraße schlossen sich Beschäftigte der Hüttenwerke Krupp Mannesmann und der Salzgitter Mannesmann Forschung (SZMF) an. Auszubildende führten den Demonstrationszug an. Die Kundgebung fand auf der Schulz-Knaudt-Straße gegenüber von Tor 1 vor der Hüttenschenke der HKM statt.

Junge Auszubildende führten den Demonstrationszug an. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Am Dienstag ruft die IG Metall die Beschäftigten des Thyssenkrupp Steel-Werks Hamborn/Beeckerwerth zum Warnstreik auf. Für Mittwoch, 6. Dezember, wird der erste Online-Streik in der Stahlindustrie für die Beschäftigten in den Büros, im Homeoffice und bei der mobilen Arbeit vorbereitet (wir berichteten).

Die IG Metall fordert in der Tarifbewegung Stahl 8,5 Prozent mehr Lohn, Gehalt und Ausbildungsvergütung sowie die Verkürzung der Wochenarbeitszeit auf 32 Stunden bei vollem Lohnausgleich. Das Forderungspaket der Stahlarbeiter beinhaltet ebenfalls eine Beschäftigungssicherung, die Fortführung der Altersteilzeit sowie eine mitgliederorientierte soziale Komponente.

Am Auftakt der Streikwoche beteiligten sich in Duisburg Mitarbeiter aus vier Stahlbetrieben. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

