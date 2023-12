Rund 2500 Beschäftigte von Thyssenkrupp Steel ließen beim Warnstreik am Dienstag im Werk Hamborn/Beeckerwerth keinen Zweifel der Entschlossenheit im Tarifkonflikt aufkommen. Der Artikel enthält eine Bildergalerie mit Fotos von den Warnstreiks in Duisburg am Montag und Dienstag.