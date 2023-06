Duisburg. Die Stadtwerke in Duisburg haben Amazon-Gutscheine im Wert von jeweils 25 Euro an Kunden verschenkt – die Hintergründe zu der Aktion.

Die Stadtwerke in Duisburg haben Amazon-Gutscheine im Wert von jeweils 25 Euro an Kunden verschenkt. „Es ist eine kleine Entschuldigung an all jene, die länger als vorgesehen auf ihre Strom- oder Gasrechnung warten mussten“, erklärt Stadtwerke-Sprecher Thomas Kehler auf Nachfrage der Redaktion. Es seien auch Kunden berücksichtigt worden, bei denen keine Abschläge abgebucht worden sind beziehungsweise werden.

„Die Umsetzung der Preisbremsen für Strom und Gas stellt alle Energieversorger vor große Herausforderungen“, heißt es in dem dazugehörigen Schreiben, das der Redaktion vorliegt. Und weiter: „Da von den systemtechnischen Anpassungen alle Kunden betroffen sind, haben wir uns für das für unsere Kunden bestmögliche Vorgehen entschieden. Sie sollten auf keinen Fall mehr als nötig bezahlen. Um dies zu garantieren, haben wir Ihre Rechnung noch nicht erstellt, da wir Unplausibilitäten entdeckt haben.“

Stadtwerke Duisburg verschenken Amazon-Gutscheine an Kunden

Die Stadtwerke bitten ihre Kunden um Geduld. Das Unternehmen arbeite mit Hochdruck daran, die Rechnung „zeitnah zu erstellen“. Als kleine Wiedergutmachung für die lange Wartezeit ist ein Gutscheincode angegeben, der bis 25. November 2029 online bei Amazon eingelöst werden könne.

Wie viele Kunden bereits in den Genuss der Gutscheine gekommen sind beziehungsweise noch kommen, verraten die Stadtwerke nicht. „Solche vertrieblichen Daten geben wir aus Wettbewerbsgründen nicht preis“, erklärt Sprecher Thomas Kehler.

„Eine kleine einstellige Prozentzahl noch offener Rechnungen“

Ende April hieß es, dass die überfälligen Rechnungen in den nächsten Wochen verschickt und dann auch die Abschläge wieder abgebucht werden. Es habe aber im Zuge der schwierigen Umsetzung der Preisbremsen derzeit weitere nicht vorhersehbare Verzögerungen gegeben. So gebe es „eine kleine einstellige Prozentzahl noch offener Rechnungen“, so Kehler. „Darin enthalten sind allerdings auch regulär monatlich anstehende Turnusabrechnungen.“

Die letzten Probleme sollen nun schnellstmöglich behoben werden. Hierbei haben die Stadtwerke nach eigenen Angaben weiter den Anspruch, dass alle Kunden eine fehlerfreie Rechnung erhalten.

Thomas Kehler, Sprecher der Stadtwerke Duisburg, erklärt die Hintergründe zur Gutscheinaktion. Foto: Daniel Tomczak / DVV

