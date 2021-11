Stadtwerke Duisburg: Strom wird günstiger, Erdgas teurer

Duisburg. Die Stadtwerke Duisburg senken Strompreis und erhöhen den Preis für Erdgas zum 1. Januar 2022. Was die Veränderungen für Kunden konkret bedeuten.

Die Preise auf den Energiemärkten sind in diesem Jahr stark gestiegen und haben Rekordhöhen erreicht. Entgegen diesem Trend senken die Stadtwerke Duisburg nach eigenen Angaben aber zum 1. Januar 2022 den Strompreis. Dies liege an einer vorausschauenden Strategie im Einkauf, so dass sowohl diese Preisvorteile als auch die Senkung staatlich regulierter Preisbestandteile an die Kundinnen und Kunden weitergegeben werden können, so Marcus Wittig, Vorstandsvorsitzender der Stadtwerke Duisburg.

So betrage die Preissenkung beim Strom in der Grundversorgung und für einen durchschnittlichen Zwei-Personen-Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 2500 Kilowattstunden (kWh) rund 2,69 Prozent beziehungsweise 2,07 Euro (brutto) pro Monat – und für einen Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 4000 Kilowattstunden (kWh) rund 3,17 Prozent beziehungsweise 3,72 Euro (brutto) pro Monat.

Stadtwerke Duisburg senken den Strompreis – Erdgaspreis wird „moderat erhöht“

Nicht nur der Strompreis hat sich nach Angaben der Stadtwerke in den vergangenen Monaten auf den Energiemärkten rasant nach oben entwickelt. Auch der Preis für Erdgas sei massiv gestiegen. Dies liege vor allem an einer enorm gestiegenen Nachfrage. Weil nach den Lockdowns der Corona-Pandemie die Konjunktur weltweit wieder anziehe, sei der Bedarf an Energie enorm.

Die Fördermenge der Erdgas exportierenden Länder sei aber nicht im gleichen Maße mit der steigenden Nachfrage gewachsen. Dies habe zu enormen Preissteigerungen geführt. Die Folge: „Den Erdgaspreis müssen auch wir moderat erhöhen, da uns die Entwicklung an den Märkten leider keine andere Wahl mehr lässt“, so Wittig weiter.

Kunden sollen per Anschreiben über die Veränderungen informiert werden

„Dennoch gelingt es uns, die Mehrbelastung im Branchenvergleich moderat zu halten. Denn einen großen Teil der Energiemengen für 2022 haben wir schon vor dem massiven Preisanstieg an den Großhandelsmärkten eingekauft“, erklärt Christian Theves, Leiter Privatkundenvertrieb Stadtwerke Duisburg. Für Erdgas-Kunden liege die Preissteigerung bei einem durchschnittlichen Haushalt mit einem Verbrauch von 16.000 kWh bei circa 5,55 Prozent beziehungsweise 7,15 Euro (brutto) pro Monat.

Die Stadtwerke Duisburg wollen ihre Kunden frühzeitig mit einem Anschreiben über die jeweiligen Veränderungen informieren.

