Stadtwerke Duisburg: Starker Zuwachs an Photovoltaik-Anlagen

Duisburg. In Duisburg gibt es laut Stadtwerke einen starken Zuwachs an Photovoltaik-Anlagen. Wie die Zahlen im Vergleich aussehen und was Anlagen kosten.

Der Strom vom eigenen Dach gewinnt nach Angaben der Stadtwerke Duisburg im Zuge der Energiewende stark an Bedeutung. Das belege der Zuwachs an Photovoltaik-Anlagen auf Duisburger Dächern: Ende des Jahres 2022 gab es demnach insgesamt 2958 solcher Anlagen in der Stadt, die eine Höchstleistung von 47.380 KilowattPeak (kWp) erbringen können. Rein rechnerisch ließe sich damit der jährliche Durchschnittsverbrauch von rund 14.800 Haushalten abdecken.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Der Zuwachs an Anlagen hat sich in den vergangenen Jahren deutlich beschleunigt: Allein im vergangenen Jahr 2022 wurden laut Stadtwerke 566 neue Anlagen ans Stromnetz in Duisburg angeschlossen, das entspricht einem Anstieg von rund 23,7 Prozent. Die Anlagen werden dabei auch zunehmend leistungsfähiger, so ist die Gesamtleistung aller installierten Anlagen im vergangenen Jahr um fast ein Drittel (32,5 Prozent) gestiegen.

Zahl der Photovoltaik-Anlagen in Duisburg stark gestiegen

„Wir gehen davon aus, dass sich die Nachfrage in diesem Jahr noch einmal deutlich verstärkt. Denn bei der Energie vom eigenen Dach können Hausbesitzer in diesem Jahr kräftig sparen: Die Mehrwertsteuer auf Module, Speicher und Wechselrichter entfällt. Dadurch ergibt sich ein Steuervorteil von bis zu 4000 Euro“, sagt Andreas Burchert, Leiter des Teams für Erneuerbare Energien und Elektromobilität bei den Stadtwerken Duisburg.

Die Zahl der Photovoltaik-Anlagen in Duisburg ist zuletzt stark gestiegen. Foto: Stadtwerke Duisburg

Analog zu der Zahl der Anlagen steigt auch die Zahl der Anfragen bei den Energieberatern der Stadtwerke Duisburg. Denn die Investition auf dem eigenen Dach rechnet sich insbesondere, wenn der gewonnene Strom direkt für den Eigenverbrauch genutzt werden kann. Eine Photovoltaik-Anlage lasse sich deshalb auch sinnvoll mit einer Wärmepumpe, Klimaanlage und Wallbox kombinieren.

Die Stadtwerke Duisburg unterstützen Hausbesitzer von der Beratung und Planung über die Installation bis zur Wartung und Instandhaltung. Sie haben dazu Standardpakete geschnürt: Ein XL-Solarpaket mit einer Leistung von 10,25 kWp und einem 5-kWh-Speicher mit zehn Jahren Garantie gebe es inklusive Wechselrichter, Unterkonstruktion, Montage und elektronischer Inbetriebnahme bereits für 19.910 Euro.

Stadtwerke bieten Komplettpakete an

Alle Infos zum Thema hat das Unternehmen online auf swdu.de/pv zusammengestellt. Eine erste Kalkulation sei live auf der Website oder telefonisch unter 0203 604-1111 möglich. Bereits nach zwei bis drei Tagen erfolge der Versand eines unverbindlichen Angebotes, nach der Bauplanung und Terminfindung vergehen laut Stadtwerke dann in der Regel nur wenige Wochen bis zur ersten nutzbaren Kilowattstunde.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg