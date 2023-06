Vorsicht bei Fremden an der Haustür und falschen Stadtwerken. Ob eine Person im Außendienst für die Stadtwerke Duisburg beziehungsweise für die Netze Duisburg arbeitet, können Bürger überprüfen.

Zähler ablesen? Stadtwerke Duisburg: So sind Außendienstler identifizierbar

Duisburg. Polizei, Verbraucherzentrale und SWDU warnen vor falschen Stadtwerkern an der Tür. So kann man Stadtwerke- und Netze-Beschäftigte identifizieren.

Die Energieversorger setzen auf Neukundengewinnung durch Dienstleistungsfirmen, die ihre Außendienstler von Haustür zu Haustür schicken. Die Verbraucherzentrale warnt davor, dass unseriöse Vertriebler mit Täuschungen und Betrug versuchen, Duisburgerinnen und Duisburgern gegen deren Willen Strom- und Gasverträge unterzuschieben.

Mitunter gaukeln die Drücker-Kolonnen vor, sie müssten im Auftrag der Stadtwerke ins Haus und in den Keller, um an die Zähler-Nummern zu gelangen. Auch darum wichtig zu wissen: Alle Kundenberaterinnen und -berater, die für die Stadtwerke Duisburg (SWDU) im Außendienst und -vertrieb tätig sind, können einen Dienstausweis vorzeigen. Die Stadtwerke stellen zudem Bilder all ihrer Außendienstler auf der www.energiegut.de/kundenberater vor. Energiegut ist ein SWDU-Tochterunternehmen.

Stadtwerke-Duisburg-Mitarbeiter oder Betrüger? Website und Hotline helfen

„Menschen, die sich nicht sicher sind, ob es sich tatsächlich um einen Mitarbeiter der Stadtwerke Duisburg handelt, können sich zudem bei der Kundenhotline rückversichern“, sagt Sprecher Felix zur Nieden. Und warnt: „Bei Zweifeln an der Identität lassen Sie bitte niemanden in Ihre Wohnung und rufen bitte zunächst unseren Kundenservice an.“

■ Dieser ist unter 0203 39 39 39 montags bis freitags von 7.30 bis 18.00 Uhr zu erreichen.

Zähler ablesen: Mitarbeiter der Netze Duisburg haben Dienstausweise

Zähler werden abgelesen von Beschäftigten der SWDU-Tochter Netze Duisburg GmbH. Auch sie können sich durch ihren Dienstausweis legitimieren. Und: Wer Zweifel hat, kann sich ebenfalls telefonisch rückversichern.

■ Dies ist unter diesen Telefonnummern möglich: 0203 604 2305 und 0203 604 1608.

