Stadtwerke Duisburg senken den Gaspreis: Wer wie viel spart

Duisburg. Weil Energiepreise zuletzt gefallen sind, kündigen die Stadtwerke Duisburg an, den Gaspreis zu senken. Welche Haushalte besonders sparen könnten.

Die Preise am Energiemarkt haben im Vorjahr Rekordwerte erreicht, liegen weiter auf höherem Niveau als vor dem Ukraine-Krieg. In den vergangenen Monaten sind die Preise jedoch gefallen, und die Stadtwerke Duisburg wollen auf diese Entwicklung reagieren. Das Unternehmen kündigt an, den Erdgaspreis in der Grundversorgung zum 1. Juni zu senken. „Sollte es keine unvorhersehbaren Marktverwerfungen geben, planen wir eine Preisstabilität in diesem Jahr“, heißt es darüber hinaus.

Der Preis für eine Kilowattstunde Erdgas in der Grundversorgung sinke dann um 4,14 Cent auf 15,24 Cent. Der jährliche Grundpreis bleibe unverändert. „Ein Singlehaushalt mit einem durchschnittlichen Jahresverbrauch von 7000 Kilowattstunden spart zukünftig rund 290 Euro brutto pro Jahr“, rechnen die Stadtwerke vor. Bei einem Vier-Personen-Haushalt mit einem durchschnittlichen Jahresverbrauch von 22.000 Kilowattstunden liege die Ersparnis bei rund 911 Euro.

Stadtwerke Duisburg: Haushalte sparen durch Gaspreisbremse zusätzlich

Die Entlastung durch die Gaspreisbremse ist bei beiden Beispielrechnungen noch nicht berücksichtigt. Dadurch werden dann 80 Prozent des prognostizierten Jahresverbrauchs mit 3,24 Cent pro Kilowattstunde entlastet. Der Vier-Personen-Haushalt spare so zusätzlich rund 570 Euro.

Nach eigenen Angaben informieren die Stadtwerke in diesen Tagen Kundinnen und Kunden über die neue Tarifstruktur. Nachfolgend passe man die monatlichen Abschlagszahlungen an, sofern es erforderlich ist. Hierüber informieren die Stadtwerke gesondert, und auch über die Auswirkung der Gaspreisbremse sollen die betroffenen Kunden eine separate Information erhalten.

Die Stadtwerke weisen darüber hinaus noch einmal auf ihre Tipps zum Energiesparen hin, zu finden unter www.stadtwerke-duisburg.de/privatkunden/themen/energiesparen.

