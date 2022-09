Stadtwerke Duisburg: Hotline nach Preiserhöhungen überlastet

Duisburg. Kunden hören nicht mal die Warteschleife: Nach Preiserhöhungen bei Strom und Gas ist der Kundenservice der Stadtwerke Duisburg völlig überlastet.

Die Stadtwerke Duisburg (SWDU) haben jüngst bekannt gegeben, wie stark die Preise für Strom und Gas in der Grundversorgung erhöht werden. Besonders drastisch ist der Aufpreis beim Gas, das für Privatkunden mehr als doppelt so teuer wird. Für viele Familien resultieren allein daraus jährliche Mehrkosten von mindestens 2000 Euro (wir berichteten). Für einige Kundinnen und Kunden gibt es reichlich Redebedarf: Aufgrund vieler Nachfragen ist der telefonische Kundenservice der Stadtwerke Duisburg nach eigenen Angaben derzeit massiv beeinträchtigt.

„Wundert euch bitte nicht, wenn ihr nicht einmal die Warteschleife zu hören bekommt – das Aufkommen ist momentan sehr hoch und die Wartezeiten sind leider sehr lang“, teilen die Stadtwerke Duisburg über das soziale Netzwerk Facebook mit.

Stadtwerke Duisburg versprechen „schnellstmögliche“ Bearbeitung

Es werde daran gearbeitet, dass die offenen Fragen der Kundinnen und Kunden „schnellstmöglich“ bearbeitet werden, heißt es in der Mitteilung. Bereits im Vorfeld der Situation habe der kommunale Energieversorger das Beratungsangebot ausgebaut und „für viele weitere Ansprechpartner gesorgt“. Diese agieren mit den hilfesuchenden Kunden aber nur noch per Internet oder über Telefon: Denn seit 2020 ist das Kundencenter der Stadtwerke Duisburg an der Friedrich-Wilhelm-Straße – anders als bei Grundversorgern in Nachbarstädten – dauerhaft geschlossen.

Die Stadtwerke Duisburg informieren, dass Tarifwechsel, die Anpassung von Abschlägen auch „in Ruhe in den nächsten Tagen“ vorgenommen werden können. Dafür sollen Kundinnen und Kunden entweder den Onlineservice „Mein SWDU“ oder das Kontaktformular auf der Internetseite nutzen.

