Stadtentwicklung Stadtteil-Zentren in Duisburg: Was die CDU nun fordert

Duisburg. Auch die Stadtteil-Zentren in Duisburg leiden unter Leerständen. Die CDU fordert nun einen weiteren Schritt, um dagegen vorzugehen.

Ein Zentren-Management soll es nicht nur für die Duisburger Innenstadt, sondern auch für die Stadtbezirke geben, fordert die CDU-Fraktion im Stadtrat. Es könne „als Ansprechpartner vor Ort die Interessen bündeln und Hilfestellung geben“, etwa bei der Entwicklung neuer Nutzungsmöglichkeiten von Immobilien und der Beseitigung von Leerstand, erklärt der Fraktionsvorsitzende Thomas Mahlberg.

Nicht nur die City, auch die Ortsteilzentren hätten „einen enormen Aufwertungsbedarf“, so Mahlberg weiter. „Sie müssen in ihrer Attraktivität weiterentwickelt und in ihrer Außendarstellung verbessert werden.“ Die Integrierten Handlungskonzepte hätten zwar einige positive Entwicklungen eingeleitet und ließen noch weitere erwarten.

Sofortprogramm in Duisburg: Subventionierte Miete für freie Ladenlokale

Auf dem Weg zu einer positiven Entwicklung der Innenstadt sei 2020 ein richtiger Schritt vollzogen worden, indem der Verein City-Management Duisburg durch durch die Wirtschaftsförderung DBI und Duisburg Kontor kommunal betreut wird. Positiv vermerkt die CDU auch die Ausweitung des Sofortprogramms Innenstadt auf Homberg, Ruhrort und Rheinhausen. Auch dort können leerstehende Ladenlokale bis 300 Quadratmeter durch Subventionierung kostengünstiger angemietet werden.

„Weitere Unterstützung für die Zentren der Bezirke hält die CDU-Ratsfraktion für erforderlich“, so Thomas Mahlberg. „Sinnvoll und konsequent wäre es, wenn auch in den Stadtbezirken entsprechende Zentren-Manager/innen eingesetzt werden würden.“

