Stadtteil-Check Duisburg: Benoten Sie hier Ihr Viertel!

Liebe Duisburgerin, lieber Duisburger,

wie gerne leben Sie in Ihrem Stadtteil? Wie sicher fühlen Sie sich? Wie beurteilen Sie Sauberkeit, Kinderfreundlichkeit, Freizeit- und Gastronomieangebot oder die Parkplatzsituation? Wir möchten es genau wissen und starten den großen Stadtteil-Check für Duisburg!

Sie können dabei Ihrem Viertel ein Zeugnis ausstellen. Vergeben Sie in 13 Kategorien Noten von 1 (sehr gut) bis 6 (ungenügend). Die Umfrage dauert circa fünf Minuten.

Von den Ergebnissen erhoffen wir uns Impulse für unsere Berichterstattung.

Uns interessiert, was vor Ihrer Haustür gut läuft, aber natürlich auch, wo es hapert. Gibt es dunkle Ecken, in denen Sie sich unsicher fühlen? Sind Sie unzufrieden mit der Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr?

Stadtteil-Check Duisburg: Umfrage-Ergebnisse veröffentlichen wir im März

Die Ergebnisse des Stadtteil-Checks veröffentlichen wir im März auf unserer Homepage und in der gedruckten Lokalausgabe. Dort finden Sie dann auch die Bewertungen der einzelnen Stadtteile – außerdem wird unsere Redaktion im kommenden Jahr über markante Ergebnisse im Einzelnen berichten.

Hier können Sie an unserer Online-Umfrage teilnehmen, sie läuft bis einschließlich Freitag, den 31. Januar 2020.

Am Ende der Umfrage haben Sie außerdem die Möglichkeit, unserer Redaktion eine Themenanregung zu hinterlassen. Über welches Thema aus Ihrem Stadtteil soll unsere Lokalredaktion berichten? Gibt es in Ihrem Stadtteil beispielsweise eine Stelle, an der immer wieder illegal Müll abgeladen wird?

Stadtteil-Check Duisburg: Diese Gewinne gibt es als Dankeschön

3x „Familien II Jahreskarten“ für den Zoo Duisburg

eine von insgesamt 20 Lieferungen von Liefer-Butler (à fünf Kisten Schloss Quelle)

Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern und freuen uns auf Ihre Antworten!

Unsere Duisburg-Karte hilft wenn Sie sich unsicher sind, in welchem Stadtteil Sie leben

Sie können in diese Karte hineinzoomen und ihr Zuhause suchen.

Wenn Sie auf eine Stelle tippen, wird Ihnen angezeigt, um welchen Stadtteil es sich handelt.

Zurücksetzen können Sie die Kartenansicht mit einem Klick auf dieses Symbol in der unteren Leiste (drittes von rechts): |<-

Aufgrund der Datenmenge kann es beim Bedienen der Karte zu Verzögerungen kommen.

Hier können Sie unseren Fragebogen ausfüllen! Stichtag ist Freitag, der 31. Januar 2020.

Anfang März präsentieren wir die Ergebnisse des Stadtteil-Checks – in Form von einzelnen Stadtteil-Zeugnissen.

Bei den Zeugnissen alleine wird es aber nicht bleiben. Auf Grundlage Ihrer Antworten folgen Analysen. Dabei immer im Fokus: Das Leben vor Ihrer Haustür, der Alltag in Ihrem Viertel.

Die Umfrage dauert rund fünf Minuten. Hier geht’s direkt zum Stadtteil-Check-Fragebogen.