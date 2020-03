Unserer Umfrage zum Leben in den Stadtteilen von Alt-Walsum bis Rahm haben die Duisburger selbst besondere Aussagekraft geschenkt: Am Stadtteil-Check haben sich vom 2. bis 31. Januar mehr als 11.000 Leserinnen und Leser beteiligt. 10.535 haben mindestens zehn von 14 Fragen beantwortet und ihren Vierteln in 13 Kategorien Schulnoten von 1 (sehr gut) bis 6 (ungenügend) gegeben. All diese anonymen Beurteilungen sind in das Umfrageergebnis eingeflossen.

In den kommenden Monaten werden wir alle Bewertungen für alle Stadtteile vorstellen und analysieren, mit Anwohnern und Experten über gute und schlechte Noten, Probleme und Lösungsvorschläge sprechen. Alle 46 „Stadtteil-Zeugnisse“ schon jetzt unter waz.de/DU-check lesen. Zum Auftakt widmen wir uns den Antworten auf diese spannende Frage:

Stadtteil-Check Duisburg: Wie gern leben Sie in Ihrem Stadtteil?

„Wie gerne leben Sie in Ihrem Stadtteil? Welche Gesamtnote geben Sie Ihrem Stadtteil?“ Der gesamtstädtische Durchschnittswert aller Antworten auf diese Frage für alle 46 Ortsteile entspricht der Schulnote „Befriedigend+“: 2,68. Bei keiner anderen Frage war das Gesamtergebnis so gut.

Nur die medizinische Versorgung vor Ort beurteilen die Teilnehmer mit einem derart positiven Duisburg-Durchschnitt. Zum Vergleich: Etwas lieber leben laut unserer Umfragen (2018/19) die Bochumer (2,32, entspricht einer 2-) und Essener (2,30/2-) in ihren Vierteln.

In welchen Stadtteilen aber leben die Teilnehmer aus Duisburg am liebsten?

Duisburger Norden: Glatte Zwei für Röttgersbach und Walsum

Die besten Noten vergaben sie Ortsteilen aus dem Süden und Westen. Jeweils eine 2+ stellten sie

• Rahm (1,74 – Bestwert der Umfrage),

• Großenbaum (1,76),

• Rumeln-Kaldenhausen (1,79),

• Bissingheim (1,87),

• Buchholz (1,87),

• Mündelheim (1,87),

• Baerl (1,88) und

• Wedau (1,88) aus (siehe Grafik unten).

Mit einem „gut“ folgen Huckingen (1,91) und als erster Stadtteil des Bezirks Mitte Duissern (1,99) vor Neudorf-Nord (2,10). Die besten Noten im Norden vergaben die Bewohner von Röttgersbach (2,12) und Alt-Walsum (2,21), was ebenfalls einer glatten Zwei entspricht.

Die Liste der 25 Stadtteile, die unterdurchschnittlich bewertet wurden, führt Friemersheim an: 2,73 entspricht wie der Duisburger Durchschnitt einer 3+. Die schlechteste aller Noten vergaben die Marxloher: eine 4- (4,29).

Die am schlechtesten bewerteten Stadtteilen liegen in den Bezirken Hamborn, Meiderich-Beeck, Homberg-Ruhrort-Baerl, Rheinhausen und Mitte: Neben Marxloh sind das mit einem glatten „ausreichend“ Beeck (4,20), Bruckhausen (4,16) und Hochfeld (3,92) sowie – jeweils mit 4+ bewertet – Rheinhausen-Mitte (3,82), Alt-Hamborn (3,81), Untermeiderich (3,63) und Hochheide (3,60). Die Note für Obermarxloh (3,48) und Hochemmerich (3,42): eine 3-.

Vor allem im Süden sieht man über Schwächen hinweg

Lohnend ist der Vergleich der Ergebnisse bei dieser Frage („Welche Gesamtnote geben Sie Ihrem Stadtteil?“) mit den Mittelwerten aller 13 jeweils für einen Stadtteil vergebenen Zensuren. Denn dieser jeweilige Notendurchschnitt fällt für Stadtteile im Süden schlechter als die gezielt vergebene „Gesamtnote“ aus.

Auffällig ist diese Diskrepanz etwa in Rahm (1,74 zu 2,89), Mündelheim (1,87 zu 3,27) und Wedau (1,88 zu 2,99). Die Befragten leben dort demnach trotz einiger schlechter benoteter Standorteigenschaften gern, sehen also eher über Schwächen hinweg als Bewohner im Norden. Dies kann auch ein Indiz für stärkeren Lokalpatriotismus sein.

Ist der Stadtteil-Check repräsentativ?

Die Umfrage war nach wissenschaftlichen Maßstäben nicht repräsentativ, weil die Teilnehmer nicht gezielt nach sozio-demografischen Merkmalen ausgewählt wurden. Stattdessen konnte jeder Interessierte mitmachen. Die Zahl der Teilnehmer war unterschiedlich hoch (von 61 in Hüttenheim bis 520 in Duissern). Von den Bewertungen kann man also nicht direkt auf die der Mehrheit im jeweiligen Stadtteil schließen.

„Der Stadtteil-Check liefert wegen der sehr großen Beteiligung jedoch ein gutes Stimmungsbild“, sagt Dr. Ana Moya, die für die Auswertung zuständige Statistik-Expertin der Funke Mediengruppe. Moya vermutet, dass unter den Teilnehmern jene in der Mehrzahl waren, für die ihr Stadtteil eine eher wichtige Bedeutung hat.

Stadtteil-Check-Ergebnisse für alle Stadtteile und Fragen online

Die Ergebnisse für jeden Stadtteil sind schon jetzt online (waz.de/du-check), wir stellen Sie in den kommenden Monaten ausführlich vor. Das sind alle Fragen des Stadtteil-Checks:

• Wie beurteilen Sie die Sicherheit in Ihrem Stadtteil?

• Wie bewerten Sie den Einsatz von Kommunalpolitikern und Stadtverwaltung für Ihren Stadtteil?

• Wie beurteilen Sie die Sauberkeit in Ihrem Stadtteil?

• Wie bewerten Sie den Nahverkehr in Ihrem Stadtteil?

• An die Autofahrer: Wie ist die Parkplatzsituation in Ihrem Stadtteil?

• Wie beurteilen Sie die medizinische Versorgung in Ihrem Stadtteil?

• Wie beurteilen Sie die Seniorenfreundlichkeit in Ihrem Stadtteil?

• Vergeben Sie eine Schulnote für die Kinderfreundlichkeit in Ihrem Stadtteil.

• Vergeben Sie eine Schulnote für die Einkaufsmöglichkeiten in Ihrem Stadtteil.

• Wie ist das gastronomische Angebot in Ihrem Stadtteil?

• Wie beurteilen Sie das Freizeit- und Naherholungsangebot in Ihrem Stadtteil?

• Vergeben Sie eine Schulnote für das Gemeinschaftsgefühl in Ihrem Stadtteil?

• Wie gerne leben Sie in Ihrem Stadtteil? Welche Gesamtnote geben Sie Ihrem Stadtteil?

Das sind die Duisburger Stadtteile

Bei der Aufteilung haben wir uns an der Gebietsgliederung der Stadtverwaltung orientiert, auch wenn diese sich nicht immer 100-prozentig mit dem Zugehörigkeitsgefühl der Menschen deckt.

Demnach hat Duisburg 46 Stadtteile. Darum haben Bewohner von Serm ihre Noten für Mündelheim vergeben. Auf dieser Stadtkarte können Sie nachschauen, in welchem Ortsteil Ihr Zuhause liegt.