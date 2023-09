Stadtradeln: Duisburg trotz neuen Rekords weit abgeschlagen

Über ein Rekordergebnis dürfen sich fast 2000 Stadtradler in Duisburg freuen. Das Bild entstand beim Auftakt der dreiwöchigen Kampagne am 26. August.

Duisburg. Drei Wochen lang haben die Stadtradler in Duisburg das Auto gegen das Fahrrad getauscht. Jetzt steht das neue Rekord-Ergebnis der Kampagne fest.

Drei Wochen lang haben fast 2000 Duisburgerinnen und Duisburger bei der Kampagne Stadtradeln Kilometer für ein besseres Stadtklima und die persönliche Fitness gesammelt, jetzt steht das Ergebnis fest: 1969 aktive Radlerinnen und Radler in 209 Teams legten vom 26. August bis 15. September insgesamt 464.344 Kilometer zurück.

„Das entspricht mehr als elf Erdumrundungen“, rechnet Organisator Karl-Heinz Frings vom Umweltamt der Stadt Duisburg vor, „es wurden so rechnerisch rund 75.000 Kilogramm CO2-Emissionen vermieden“. In der Einzelwertung hat der aktivste Radler in Duisburg allein bemerkenswerte 1831 Kilometer erfahren. Im Durchschnitt haben die Duisburger Radler jeweils 236 Kilometer pro Person erzielt.

Duisburger Radler schaffen fast 80.000 Kilometer mehr als im vergangenen Jahr

Damit wurden die Leistungen der vergangenen Jahre deutlich übertroffen. 2023 nahmen insgesamt 1877 Radler teil und schafften gemeinsam 387.130 Kilometer. „Gerade für Großstädte wie Duisburg kann das Fahrrad eine echte Alternative zum Auto sein und einen entscheidenden Beitrag zur Verkehrswende leisten“, so Umweltdezernentin Linda Wagner.

„Es ist gar nicht schwer, das Auto auch mal stehen zu lassen und aufs Rad zu steigen, das werde ich jetzt sicher öfter tun“, sagt Sören Link. Der Oberbürgermeister war in diesem Jahr ebenso dabei wie Abdelkarim: „Man nimmt die Umwelt viel bewusster wahr und ist viel schneller als zu Fuß. Mir hat die Teilnahme am Stadtradeln echt was gebracht“, sagt der Comedian, der in Neudorf lebt.

Duisburg im Städte-Vergleich weit abgeschlagen

Der Städte-Vergleich zeigt: Duisburg hat trotz des neuen Rekords noch sehr viel Luft nach oben. Unter den 20 Teilnehmer-Kommunen mit mehr als 500.000 Einwohnern landet Duisburg mit 0,92 gefahrenen Kilometern pro Einwohner auf dem letzten Platz. Die erstplatzierte Stadt Leipzig schaffte 5,72 Kilometer pro Einwohner, Düsseldorf 3,12 Kilometer (Rang 7), Dortmund 1,85 (13.) und Essen 1,66 Kilometer (15.).

