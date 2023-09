Stadtradeln: So gut ist die Bilanz der ersten Woche

Rund 100 Radler beteiligten sich an der Auftakt-Tour zum Stadtradeln in Duisburg, die am 26. August am Opernplatz begann.

Duisburg. Die erste von drei Wochen der Kampagne „Stadtradeln“ ist vorbei. Die 100.000-km-Marke hat Duisburg geknackt. So kann jeder sich noch beteiligen.

Trockenes Spätsommer-Wetter beflügelt die dreiwöchige Kampagne Stadtradeln: 1916 Duisburger haben sich bisher registriert in 201 Teams, gut 1300 haben bereits ihre Leistungen für die erste Woche eingetragen. Bisher haben sie insgesamt 102.614 Kilometer zurückgelegt. „Das ist eine gute Bilanz“, sagt Karl-Heinz Frings.

Der Organisator vom Umweltamt der Stadt begrüßte zum Auftakt am 26. August am Opernplatz knapp 100 Radler zur Tour bis in den Baerler Busch. Prominente Unterstützung erfährt die dreiwöchige Kampagne in Duisburg von Abdelkarim. Der Comedian, er lebt in Hochfeld, radelt im „Team Rathaus“.

Comedian Abdelkarim radelt im „Team Rathaus“

„Ich hab seit zwei Jahren ein Fahrrad, aber ich habe es so gut wie nie benutzt. Ich auf dem Fahrrad - das sieht einfach nicht gut aus“, so der Wahl-Duisburger, „aber machen wir uns nichts vor, Fahrradfahren macht Spaß und ist gesund. Und genau deswegen kommt das Stadtradeln wie gerufen. Es ist ein tolles Projekt, um mich ans regelmäßige Fahrradfahren heranzutasten.“

Dazu haben auch alle anderen Duisburger Gelegenheit die sich bislang nicht dazu entschließen können. Der Einstieg in die laufende Kampagne ist weiterhin möglich. Alle Informationen und Registrierung unter: www.stadtradeln.de/Duisburg

