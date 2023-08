Stadtradeln: Das ist das Ziel der Eröffnungstour am Samstag

Duisburg. Drei Wochen lang Rad-Kilometer sammeln für die eigene Fitness und ein besseres Stadtklima. Warum immer mehr Duisburger beim Stadtradeln mitmachen.

Die Kampagne „Stadtradeln“ startet in Duisburg am kommenden Samstag, 26. August um 11 Uhr auf dem Opernplatz mit einer kleinen Eröffnungstour. Drei Wochen lang, bis zum 15. September, sammeln die Radler dann in ihren Teams oder als Einzelstarter möglichst viele Kilometer für das Gesamt-Stadtergebnis, tun etwas für ihre Fitness und ein besseres Stadtklima.

Bei der zehnten Auflage hofft Karl-Heinz Frings, Organisator und Klimaschutz-Beauftragter im Umweltamt der Stadt Duisburg, auf ein erneutes Rekord-Ergebnis. Die aktuelle Bestmarke resultiert aus dem vergangenen Jahr. In 2022 schafften 1877 Teilnehmende, die in 115 Teams antraten, 387.130 Kilometer. Das entspricht einer durchschnittlichen Pro-Kopf-Leistung von 206 Kilometern.

Fahrradboom in der Pandemie beflügelt auch die Kampagne in Duisburg

Der Fahrradboom in der Corona-Pandemie hat auch die Kampagne in Duisburg beflügelt. Die 300.000-km-Marke knackten die Radler erstmals 2021 mit 304.000 Kilometern. Zum Vergleich: Bei der Premiere 2014 waren 491 Radler gestartet, sie schafften 125.000 Kilometer. Längst ist die Beteiligung an der Kampagne in vielen Duisburger Unternehmen, Behörden, Schulen und an der Uni Duisburg/Essen Tradition – viele melden große Teams, deren Starter auf dem Weg ins Büro das Auto gegen das Zweirad tauschen.

Schon vor dem Start haben sich 1374 Radelnde in 170 Teams registriert, das Interesse deutet darauf hin, dass in diesem Jahr eine erneute Bestmarke möglich ist.

Hofft auf eine neue Bestmarke für Duisburg: Karl-Heinz Frings vom Umweltamt ist der Organisator der dreiwöchigen Kampagne Stadtradeln. Sie läuft vom 26. August bis zum 15. September in Duisburg. Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

Eröffnungstour führt am Samstag über 32 Kilometer in den Stadtwesten

Die wachsende Rad-Begeisterung der Duisburger steht im Kontrast zum weiterhin desolaten Zustand der meisten Radwegeverbindungen in der Stadt. Trotz steigender Investitionen bleibt der Nachholbedarf enorm. Davon können sich auch die Duisburger Kommunalpolitiker überzeugen. Im vergangenen Jahr beteiligten sich elf Mitglieder aus Rat und Bezirksvertretungen an der Kampagne, vor dem aktuellen Start gibt es eine Anmeldung.

Die 32 Kilometer lange Eröffnungstour führt am Samstag gemeinsam mit dem ADFC in den Duisburger Westen. Die Route führt meist über Wege abseits der großen Straßen vorbei am Essenberger See, Uettelsheimer See und Waldsee. Zurück geht es dann durch das Rheinvorland und über den Rheindeich bei Homberg zurück in die Innenstadt.

>>STADTRADEL-PORTAL: ANMELDUNG UND REGISTRIERUNG

An der Duisburger Kampagne können sich alle beteiligen, die in Duisburg wohnen, arbeiten, studieren oder einem Verein angehören.

Die Anmeldung von Teams und Einzelstartern erfolgt über das bundesweite Stadtradel-Portal www.stadtradeln.de/Duisburg. Dort werden auch die absolvierten Kilometer eingetragen.

Das kann im Verlauf der drei Wochen oder anschließend geschehen. Auch die Anmeldung ist während der Kampagne noch möglich.

Stadtradel-Kilometer können die Duisburger auch beim Radwandertag sammeln. Die 40. Auflage der Traditionstour startet am Sonntag, 3. September, ab 9 Uhr auf der Königstraße und führt bis in den Düsseldorfer Norden.

