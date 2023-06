Stadtradeln 2023: Drei Wochen treten für das Stadtklima

Duisburg. Die Kampagne „Stadtradeln“ startet im August zum zehnten Mal in Duisburg. So können die Bürger etwas für das Stadtklima und ihre Fitness tun.

Zum zehnten Mal steht das „Stadtradeln“ in Duisburg vor dem Start. Vom 26. August bis zum 15. September sind die Bürger aufgerufen, das Auto gegen das Rad zu tauschen und Kilometer für ein besseres Stadtklima und die eigene Gesundheit zu sammeln.

Gefahren wird gemeinsam im Team, Einzelstarter können einem „offenen Team“ beitreten. Im Wettbewerb mit den Nachbarstädten der Metropole Ruhr zählt das Gesamtergebnis. Die Teilnehmerzahl in Duisburg ist seit der Premiere kontinuierlich gestiegen: Im vergangenen Jahr traten 1877 Radler in die Pedale und schafften 387.138 Kilometer. „Wir hoffen, dass es 2023 noch mehr werden“, so Karl-Heinz Fings, Organisator und Klimaschutzbeauftragter der Stadt.

Alle Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es unter: www.stadtradeln.de/duisburg

Seit dem 1. Mai läuft bis zum 31. August die Aktion „Mit dem Rad zur Arbeit.“ Um teilzunehmen, muss man im Aktionszeitraum an 20 Tagen mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Das Ziel ist hier den Weg zur Arbeit gesünder zu gestalten. Weitere Info und Anmeldung unter: www.mit-dem-rad-zur-arbeit.de/rheinland

