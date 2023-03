Stadtmeisterschaft: Wer ist Duisburgs bester FIFA-Zocker?

Die FIFA-23-Stadtmeisterschaft wird in Duisburg auf der Spielkonsole ausgefochten.

Duisburg. Die Vorausscheidung läuft, bald steht das große Finalturnier an. In Duisburg messen sich die Jugendzentren bei der FIFA-23-Stadtmeisterschaft.

Es ist eine der beliebtesten Spielerserien aller Zeiten: Beim Konsolen-Kick FIFA können Spielerinnen und Spieler auf der Playstation ihre Fußballstars auf dem Bildschirm steuern – und gegeneinander antreten. So wie nun in Duisburg bei der FIFA-23-Stadtmeisterschaft der städtischen Kinder- und Jugendzentren.

Bereits seit Wochen messen sich die Zocker in den internen Jugendzentren bei internen Turnieren. Die jeweils besten Gamer dürfen dann am Gründonnerstag, 6. April, ihre Einrichtung bei der Meisterschaft vertreten.

Von 12 bis 19 Uhr wird an diesem Tag im Jugendzentrum „Die Insel“ an der Benediktstraße in Neuenkamp gespielt und der beste FIFA-Spieler gesucht.

