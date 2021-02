Zutritt nur für Mitarbeiter erlaubt: Die Stadtbibliothek in Duisburg bleibt geschlossen, das Service-Angebot in der Corona-Zeit wird verlängert.

Stadtbibliothek Stadtbibliothek in Duisburg verlängert Service-Angebote

Duisburg. Mit der Fortsetzung des Lockdowns verlängert die Stadtbibliothek in Duisburg ihr Service-Angebot: von Medienboten bis zum kostenlosen Digipass.

Mit der Fortsetzung des Lockdowns verlängert die Stadtbibliothek auch die Angebote, über die sich Duisburger weiterhin mit Medien versorgen können. Sie können telefonisch oder per E-Mail bestellt und nach Terminvereinbarung abgeholt oder per Medienboten nach Hause geliefert werden. Dieser Service ist kostenlos.

Neben den Medien, die online im Katalog eingesehen werden können, gibt es auch die Onleihe, in der neben Romanen, Hörbüchern und Sachliteratur auch eine große Auswahl an Zeitschriften zur Verfügung stehen. Kinder werden bei Tigerbooks fündig. Schülerinnen und Schüler können in den Datenbanken der Anbieter Munzinger und Brockhaus zu Unterrichtsthemen recherchieren. Der Video Streaming-Dienst Filmfriend und Sprachkurse über Rosetta Stone runden das Angebot ab.

Stadtbibliothek Duisburg verlängert Ausweise automatisch

Die Bibliotheksausweise werden vorerst automatisch verlängert. Die Rückgabe von Medien ist nach Terminvereinbarung möglich, Leihfristen werden während der Schließung großzügig verlängert. Wer keinen Bibliotheksausweis hat, kann sich für den kostenlosen Digipass anmelden und so die Online-Angebote nutzen. Dieses Angebot wird nun bis zum 6. April verlängert. Ausführliche Informationen gibt es unter www.stadtbibliothek-duisburg.de, telefonisch von montags bis freitags von 10 bis 16 Uhr unter 0203 283-4218 oder per E-Mail an stadtbibliothek@stadt-duisburg.de.