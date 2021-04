Stadtbibliothek Duisburg: Neuer Medienkatalog ist im Einsatz

Duisburg. Die Installation des neuen Medienkatalogs der Stadtbibliothek Duisburg ist abgeschlossen. Was das neue System online alles komfortabler macht.

Seit dem 22. März war die Stadtbibliothek Duisburg für einen zentralen „Umbau“ komplett geschlossen. Jetzt ist die Installation des neuen Bibliotheksmanagementsystems abgeschlossen, und es können wieder Medien ausgeliehen werden. Der neue Medienkatalog, der auf der Internetseite www.stadtbibliothek-duisburg.de präsentiert wird, bietet den Nutzern deutlich mehr Komfort.

„Ich freue mich sehr, dass die Umstellung durch den Einsatz aller Beteiligten reibungslos geklappt hat und wir unseren Kundinnen und Kunden nun einen wesentlich besseren Service zur Verfügung stellen können“, so Bibliotheksdirektor Dr. Jan-Pieter Barbian. Durch die intuitive Benutzerführung ist die Bedienung der Funktionen einfach und selbsterklärend.

Duisburger können auch virtuell im Regal stöbern

Die Nutzer können weiterhin nach konkreten Titeln oder Schlagwörtern suchen, sich daneben aber auch in einer Sortierung nach Genres oder Sachthemen inspirieren lassen. Wer bereits einen Titel gefunden hat, kann virtuell im Regal stöbern und findet so vielleicht weitere Anregungen. Titel können in persönlichen Listen gespeichert werden, um später darauf zurückzugreifen. Empfehlungen runden das Angebot ab.

Über das Benutzerkonto behalten die Leser einen Überblick über die von ihnen entliehenen und vorgemerkten Medien und Gebühren. Ausleih- und Rückgabequittungen können per E-Mail angefordert werden, genauso wie eine Erinnerung an den Fristablauf für die Rückgabe. In Kürze soll es auch möglich sein, sich online als Kunde anzumelden und Gebühren zu bezahlen.

Kostenloser Digipass noch bis 30. April

Aktuell können Medien über den Abholservice „Bib to go“ und den Medienbotenservice entliehen werden. Bestellungen sind in der Zentralbibliothek und den Bezirksbibliotheken während der sonst üblichen Öffnungszeiten möglich. Daneben stehen alle Online-Angebote zur Nutzung rund um die Uhr zur Verfügung. Wer keinen Bibliotheksausweis hat, kann noch bis zum 30. April kostenlos einen Digipass anfordern.

Informationen gibt es auch montags von 13 bis 19 Uhr, dienstags bis freitags von 11 bis 19 Uhr sowie samstags von 11 bis 16 Uhr telefonisch unter 0203 283-4218 oder per E-Mail an stadtbibliothek@stadt-duisburg.de.