Stadtbibliothek Duisburg hebt Corona-Beschränkungen auf

Duisburg. Nach den langen Corona-Beschränkungen ist die Stadtbibliothek Duisburg wieder weitgehend nutzbar. Es gilt nur noch Maskenpflicht.

Die Stadtbibliothek ist nach dem Corona-Betrieb wieder weitgehend ohne Einschränkungen nutzbar. Lediglich gilt noch Maskenpflicht im Gebäude, aber am Sitzplatz dürfen die Masken abgenommen werden.

Nachdem die zulässige Personenzahl und damit die Aufenthaltsdauer lange Zeit begrenzt waren, können Kundinnen und Kunden nun wieder selbst entscheiden, wie lange sie in den Bibliotheken bleiben möchten. Das Lernen, Lesen und Arbeiten in der Bibliothek ist wieder möglich, auch für Gruppen bis maximal fünf Personen.

Stadtbibliothek Duisburg Mit Actionbounds auf Entdeckungstour

Zeitungen liegen wieder zur Lektüre vor Ort aus, und auch die Spielekonsolen können wieder genutzt werden. In der Zentralbibliothek an der Steinschen Gasse können aktuell drei Actionbounds gespielt werden. Actionbounds sind eine Art Schnitzeljagd, die mit einer App im Smartphone oder Tablet gespielt werden.

Die App führt die Spieler zu verschiedenen Stationen im Gebäude, an denen Fragen zu beantworten sind. Es gibt ein Märchenquiz, den Schimanski-Bound und das Bibliotheks- und Bücherquiz, mit dem Kinder die Bibliothek spielerisch kennenlernen. Die App kann kostenlos heruntergeladen werden, auch im offenen Wlan der Bibliothek.

In der Zentralbibliothek, den Bezirksbibliotheken Buchholz, Homberg-Hochheide und Rheinhausen und in der Stadtteilbibliothek Rumeln-Kaldenhausen sind jetzt Saatgutteiler zu finden. Pflanzenfreunde können sich hier für den eigenen Bedarf eindecken und gerne selbst geerntetes Saatgut abgeben.

Ausweise gibt es vor Ort

Bibliotheksausweise werden wieder vor Ort ausgestellt und verlängert. Eine Registrierung am Eingang ist aktuell nicht erforderlich. Die Zentralbibliothek ist regulär geöffnet: montags von 13 bis 19 Uhr, dienstags bis freitags von 11 bis 19 Uhr sowie samstags von 11 bis 16 Uhr. Die Kinder- und Jugendbibliothek öffnet für die Dauer der Ferien zu den gleichen Zeiten.

Die Bezirksbibliotheken sind aktuell freitags geschlossen, im Gegenzug sind die Stadtteilbibliotheken an diesem Tag von 10 bis 13 Uhr sowie von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Weitere Informationen gibt es unter www.stadtbibliothek-duisburg.de, telefonisch sind die Mitarbeiter unter 0203 283-4218 oder per E-Mail an stadtbibliothek@stadt-duisburg.de zu erreichen.

Täglich wissen, was in Duisburg passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Duisburg-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg