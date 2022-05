Stadtbahntunnel gesperrt: Linien 901, 903 und U 79 betroffen

Weichenarbeiten sorgen am Wochenende in Duisburg laut DVG für Beeinträchtigungen auf den Linien 901, 903 und U 79.

Duisburg. Am Wochenende stehen Weichenarbeiten an: Wann und auf welchen Abschnitten der Linien 901, 903 und U79 laut DVG Busse statt Bahnen unterwegs sind.

Von Freitag, 13. Mai, circa 20 Uhr, bis Sonntag, 15. Mai, Betriebsende, werden nach Angaben der Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) auf der Wanheimer Straße in Höhe der Glaserstraße in Wanheimerort Weichenarbeiten durchgeführt. Dies gilt von Samstag, 14. Mai, Betriebsbeginn, bis Sonntag, 15. Mai, Betriebsende, auch für den Stadtbahntunnel. Beeinträchtigungen gibt es deshalb auf den Linien 901, 903 und U 79. Auf diesen Streckenabschnitten kommen Busse statt Bahnen zum Einsatz:

Weichenarbeiten: Busse statt Bahnen auf Linien 901, 903 und U 79 in Duisburg

Auf der Linie 901 ist am Samstag und Sonntag der Bereich von „Zoo/Uni“ bis „Landesarchiv“ in beiden Richtungen betroffen, hier rollt der Schienenersatzverkehr.

Busse und Bahnen sind am Freitag auf der Linie 903 auf dem Abschnitt von „Marienhospital“ bis „Mannesmann Tor 2“ in beiden Richtungen unterwegs. Die Bahnen mit Fahrtziel „Rheintörchenstraße“ enden an der Haltestelle „Marienhospital“. Am Samstag und Sonntag fahren auf dem Streckenabschnitt „Meiderich Bf.“ bis „Mannesmann Tor 2“ ebenfalls nur Busse statt Bahnen.

Die Linie U79 endet am Samstag und Sonntag an der Haltestelle „Platanenhof“. Die DVG bittet die Fahrgäste, den Schienenersatzverkehr für die Linie 903 zu nutzen.

Weitere Verkehrsinformationen zu Bus und Bahn gibt es im Internet auf www.dvg-duisburg.de, bei der DVG-Telefonhotline unter 0203 60 44 555 und in der DVG-App.

