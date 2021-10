Stadt macht neue mobile Impfangebote – Impfbus fährt weiter

Die Stadt bietet im November weiterhin niederschwellige Impfangebote mit dem Impfbus in Duisburg an.

Duisburg. Die Stadt bietet im November weiterhin niederschwellige Impfangebote in Duisburg an. Zwei Sonderimpfungen sind in Ruhrort und Hamborn geplant.

Die Stadt setzt im Kampf gegen das Coronavirus ihre mobilen Impfangebote fort: Zusätzlich zu den Impfbus-Terminen werden in der kommenden Woche an zwei Sonderterminen in Hamborn und Ruhrort kostenlose Immunisierungen angeboten:

Am Dienstag, 2. November, können Impfwillige in der Zeit von 12 bis 18 Uhr bei Kaufland an der Duisburger Straße 303 die notwendige Spritze erhalten.

Am Mittwoch, 3. November, werden Erst-, Zweit- und Drittimpfungen in der Zeit von 12 bis 18 Uhr bei Kaufland an der Friedrich-Ebert-Straße 2 durchgeführt.

Impfbus in Duisburg hält an sechs Standorten

Auch die Immunisierungen in dem eigens dafür umgebauten Impfbus finden im November weiterhin statt – wie immer wiederkehrend an den folgenden sechs verschiedenen Standorten in der Zeit von 12 bis 18 Uhr:

montags am Bezirksamt Süd an der Sittardsberger Allee in Buchholz

dienstags auf dem August-Bebel-Platz in Marxloh

mittwochs auf dem Kometenplatz in Aldenrade

donnerstags auf dem Marktplatz, Atroper Straße, in Hochemmerich

freitags auf dem Bürgermeister-Wendel-Platz in Alt-Homberg

samstags auf dem Marktplatz, Von-der-Mark-Straße, in Meiderich

Die Stadt weist darauf hin, dass der Termin am Montag, 1. November, in Buchholz aufgrund des Feiertags entfällt. Die Verwaltung betont darüber hinaus, dass die Impfungen weiter kostenlos sind und eine vorherige Anmeldung nicht erforderlich ist. Unabhängig von den vorgenannten Örtlichkeiten, kann das Impfangebot auch jeweils montags bis samstags, von 12 bis 18 Uhr, am Vorplatz des Hauptbahnhofes (Portsmouthplatz) wahrgenommen werden.

Impfungen in Duisburg: Hinweise der Stadt

Der vor Ort verwendete Impfstoff für Erstimpfungen hänge bei den Impfterminen von der jeweiligen Verfügbarkeit ab. Die Zweit- und Drittimpfungen werden mit dem gleichen Impfstoff vorgenommen, wie bei den Erstimpfungen (Biontech oder Moderna).

Für die Impfung an einem der genannten Standorte muss ein gültiges Ausweisdokument vorgelegt werden. „Bei einer Zweit- und Drittimpfung ist zudem zwingend die Bescheinigung über die bereits erfolgten Corona-Impfungen vorzuzeigen“, teilt die Stadt mit. Es wird daher empfohlen, den Impfausweis mitzubringen.

