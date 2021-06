Stadt Duisburg zahlt Elternbeiträge für Kita zurück

Duisburg. Duisburger Eltern werden die Beiträge für den Offenen Ganztag und die Kindertagesbetreuung anteilig erstattet. Lösung auch für Juli geplant.

Gute Nachrichten für Duisburgs Eltern: Die Stadt wird den Eltern die Beiträge für Februar bis Mai sowohl für den Offenen Ganztag als auch für die Kindertagesbetreuung anteilig erstatten.

Die Beiträge für den Februar werden vollständig zurückgezahlt und für März bis Mai ist eine hälftige Erstattung vorgesehen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Duisburgs OB Link: Stadt will auch für Juli in Vorleistung gehen

„Viele Duisburger Familien haben mit der Organisation der Betreuung ihrer Kinder zu Hause dazu beigetragen, dass sich das Infektionsgeschehen derzeit so positiv entwickelt“, lobt Oberbürgermeister Sören Link. Um die Familien vor den Sommerferien finanziell zu entlasten, wird die Stadt Duisburg mit der Beitragsaussetzung für den Offenen Ganztag im Juli erneut in Vorleistung gehen.

Das Land hatte zunächst nur für zwei Monate eine Erstattung zugesagt. Nun können die Eltern darüber hinaus noch mit einem halben Monat zusätzlicher Beitragsrückerstattung rechnen, sobald der formelle Beschluss des Landes vorliegt.

Eltern haben Kinder vielfach selbst betreut

Bis zum 31. Mai fand an den Schulstandorten im Stadtgebiet pandemiebedingt nur eine pädagogische Notbetreuung statt. In den Kindertagesstätten fand bis zum 6. Juni ein eingeschränkter Regelbetrieb statt. Die meisten Familien haben ihre Kinder in dieser Zeit jedoch selbst betreut und sind damit den Aufforderungen der Bundesregierung nachgekommen.

In Ermangelung einer landesrechtlichen Regelung wurden die Elternbeiträge für den Bereich des Offenen Ganztags seit Februar 2021, mit Ausnahme des Monats Juni, jedoch auch weiterhin eingezogen. Für den Bereich der Kindertagesbetreuung war die Stornierung des Einzugs dahingegen bereits für die Monate Mai und Juni möglich.

