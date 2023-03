Tierheim Stadt Duisburg will neues Tierheim in Asterlagen bauen

Duisburg. Nach jahrelanger, erfolgloser Suche hat die Stadt Duisburg nun ein Grundstück in Asterlagen für den Neubau ihres Tierheims gefunden.

Nach jahrelanger, erfolgloser Suche hat die Stadt Duisburg nun im Businesspark Asterlagen eine Fläche für den Neubau des Tierheims gefunden. Dies teilte die Stadt am Donnerstagmorgen mit. Das Grundstück verfüge mit rund 13.000 Quadratmetern über die erforderliche Größe und sei außerdem gut erreichbar.

Der Hintergrund: Das städtische Tierheim an der Lehmstraße in Neuenkamp entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen. Eine umfangreiche Sanierung der vorhandenen Einrichtung ist mit Blick auf die schlechte Bausubstanz nicht realisierbar. Um den Anforderungen an eine artgerechte Tierhaltung zu erfüllen, ist daher ein Neubau des Tierheims unumgänglich.

Vorbehaltlich der Zustimmung des Rates soll nun die weitere Planung in Auftrag gegeben werden. „Es ist gut, dass sich nun eine Lösung abzeichnet. Mit einem Neubau des Tierheims können wir endlich dauerhaft eine artgerechte Unterbringung für alle Tiere gewährleisten. Der Gewerbepark Asterlagen ist dafür der richtige Standort“, so Oberbürgermeister Sören Link.

Es gebe nun die Möglichkeit, „die Qualität zur Unterbringung der Tiere erheblich zu steigern und aufgrund der optionalen Erweiterungsmöglichkeit auch zukünftige Entwicklungen ermöglichen zu können“, ergänzt der Beigeordnete Martin Linne.

Verhandlungen über Kauf einer Fläche an der Wilhelmallee in Homberg waren gescheitert

Zuletzt hatte es ernsthafte Überlegungen gegeben, ein neues Tierheim auf einer Fläche südlich der A 40-Rheinbrücke an der Wilhelmallee in Homberg zu bauen. Doch die Verhandlungen über den Kauf des Grundstücks scheiterten. Die Besitzerin habe andere Pläne, so Umweltdezernent Matthias Börger bei einem Besuch des Heims in Neuenkamp kurz vor Weihnachten 2022 mit der NRW-Ministerin für Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Silke Gorißen (CDU) und der Landes-Tierschutzbeauftragten Dr. Gerlinde von Dehn.

Damals hatte Börger aber gleichzeitig mitgeteilt, dass die Verwaltung als Alternative ein ebenfalls linksrheinisches Areal in der Nähe favorisiere, das sich praktischerweise bereits im städtischen Besitz befinde. Nun ist klar, dass es sich um das Grundstück im Businesspark Asterlagen handelt.

Tierschutzzentrum als „Synonym für nachhaltigen Tierschutz und soziales Engagement“

Eine Lösung, mit der nach Angaben der Stadt auch Norma Puchstein sehr zufrieden ist: „Hier können wir zukünftig die Tiere artgerecht und stressfreier unterbringen“, so die Vorsitzende des Tierschutzzentrums, der als Verein das Tierheim betreibt. „Mit dem Standort Businesspark Asterlagen sehen wir viele Möglichkeiten und Perspektiven, die Bürgerinnen und Bürger in Duisburg, aber auch über die Stadtgrenzen hinaus zum Thema Tierschutz interessant und vielseitig informieren zu können. Hierbei sehen wir das Tierschutzzentrum als ein Synonym für nachhaltigen Tierschutz und soziales Engagement.“

Puchstein hatte die Pläne in der Vergangenheit bereits konkretisiert. Klar ist, dass es ihr und auch dem Tierheimleiter Lutz Kaczmarsch nicht nur um einen Neubau des Heims geht. Beiden schwebt ein „bürgernahes Tierschutzzentrum“ mit Seminarräumen für Themenabende, einem Natur- und Handwerksraum für Kinder und Jugendliche, Café, einem fest installierten Trödelmarkt rund ums Tier und einem Biogarten vor. Schulklassen seien willkommen. Eine Hundeschule soll eingebunden werden und eine Tierarztpraxis sich direkt auf dem künftigen Gelände ansiedeln.

Was sich von den Vorstellungen am Ende umsetzen lässt, hängt am Ende – wie so oft – vom Geld ab. Und dabei kommt eine Erbschaft einer bereits 2013 verstorbenen Katzenliebhaberin ins Spiel, die dem Tierheim 1,7 Millionen Euro vermacht hat. Einige Tierfreunde waren bereits misstrauisch geworden, wollten wissen, was mit dem Geld passiert, ob es inzwischen gar zweckentfremdet worden sei. Die Stadt hatte aber immer wieder beruhigt und betont, die Summe, über die sie nach ausgestandenen Erbstreitigkeiten seit 2017 sicher verfügen kann, für einen Neubau zu verwenden.

Klar ist aber, dass die Erbschaft dafür bei weitem nicht ausreichen wird. „Zwischen zehn und zwölf Millionen Euro“, hatte Tierheimleiter Lutz Kaczmarsch zuletzt kalkuliert, brauche es für eine Einrichtung, die dem Stand der Technik entspreche. Eine Einschätzung, die auch die Landes-Tierschutzbeauftragte Dr. Gerlinde von Dehn beim Besuch des Heims im vergangenen Dezember teilte. Das Land stellte damals eine Neubauförderung von bis zu 80.000 Euro in Aussicht.

