Duisburg. Die Stadt Duisburg schließt zwei ihrer Schnelltestzentren. Am Mittwoch gibt es dort die letzten Testtermine. In beiden Zentren sind Termine frei.

Die Stadt Duisburg schließt zwei Corona-Schnelltestzentren: Die beiden städtischen Schnelltestzentren in Hüttenheim, An der Batterie 18 (an der Moschee), und im Bürgerhaus Neumühl, Otto-Hahn-Straße 49, bleiben ab Donnerstag, 27. Mai, geschlossen.

Für Mittwoch, 26. Mai, können dort zum letzten Mal Termine für Corona-Tests gebucht werden. In beiden Testzentren sind für Dienstag und Mittwoch noch Termine verfügbar (Stand Montagmittag).

Corona-Schnelltest in Duisburg buchen auf du-testet.de

Sowohl im Bezirk Hamborn als auch im Bezirk Süd stehen weiterhin andere Testzentren zur Verfügung. Termine gibt es auf der Plattform du-testet.de.

