Stadt Duisburg richtet Teststandorte für Altenheime ein

Duisburg. Duisburg unterstützt Alten- und Pflegeheime, deren Testkapazitäten an ihre Grenzen stoßen: tägliche Schnellteste für Mitarbeiter und Besucher.

Wegen der hohen Zahl an Infizierten und Todesopfern insbesondere in Alten- und Senioreneinrichtungen, hat der Krisenstab der Stadt Duisburg beschlossen, die Träger und Betreiber im Kampf gegen das Virus kurzfristig und unbürokratisch zu unterstützen. Abgestimmt mit den Trägern und Verbänden, wurden dezentrale Teststandorte eingerichtet. Mitarbeitern und Besuchern der Heime schnell und ortsnah ein täglicher Schnelltest angeboten werden, um die Gefahr, dass das Virus in die Einrichtungen getragen wird, reduziert wird.

Die Zentren werden an neun Standorten im ganzen Stadtgebiet ab Sonntag, 20. Dezember, betrieben an Werktagen von 10 bis 19 Uhr, sonn-und feiertags, Heiligabend sowie Silvester von 10 bis 14 Uhr. Unterstützung bekommt die Stadt dabei durch die freiwillige Feuerwehr sowie den Hilfsorganisationen, die von Feuerwehrchef Oliver Tittmann angefordert wurden.

Unterstützung für Pflegeheime in Duisburg mindestens bis 10. Januar

Der Krisenstabsleiter, Stadtdirektor Martin Murrack, sieht das gemeinsame Interesse von Stadt und Heimträgern, gegen die seit Wochen viel zu hohen Infektionszahlen in den Alteneinrichtungen anzukämpfen: „Unabhängig von Regeln und Vorgaben des Landes, geht es jetzt einzig und allein darum, gemeinsam die Gesundheit und das Leben der Heimbewohner mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln zu schützen.“

Die Initiative der Stadt helfe vor allem den Pflegeheimen, deren eigene Testkapazitäten die Belastbarkeitsgrenze erreicht haben. Sie können sich jetzt verstärkt auf die Testung der Mitarbeitenden konzentrieren“, sagt Stephan Kiepe-Fahrenholz, Sprecher der Wohlfahrtsverbände. Mindestens bis zum 10. Januar werde die Stadt die Alten- und Pflegeeinrichtungen verstärkt unterstützen.

[Alle aktuellen Entwicklungen zur Corona-Pandemie in Duisburg lesen Sie jeden Abend im Duisburg-Newsletter. Jetzt hier kostenlos für den Newsletter anmelden.]

Die Standorte: Seniorenzentrum Jupiterstraße in Walsum, Sana Seniorenzentrum Hamborn, DRK-Seniorenzentrum Neumühl, Seniorenstift St. Elisabeth in Meiderich, Malteserstift St. Johannes in Homberg, Seniorenstift Veronikahaus in Rumeln-Kaldenhausen, Altes Rathaus Rumeln, Seniorenstift Ernst Ermert in Duissern sowie Fliedner in Großenbaum.