In Duisburg sollen sich ein unbekannter Mann und eine Frau als Mitarbeiter des Jugendamtes ausgegeben haben und die Herausgabe eines Kindes gefordert haben.

Stadt Duisburg: Falsche Mitarbeiter wollten Kind mitnehmen

Die Stadtverwaltung Duisburg hat am Donnerstagnachmittag eine Warnung veröffentlicht: Zwei Unbekannte, ein Mann und eine Frau, sollen sich am Donnerstagmittag in Duisburg-Hüttenheim als Mitarbeiter des Jugendamtes ausgegeben haben.

„Sie zeigten einen falschen blauen Dienstausweis vor und forderten die Familie auf, den Zutritt zur Wohnung zu gewähren“, meldet die städtische Pressestelle. Das Duo verlangte gezielt die Herausgabe des jüngsten Kindes.

Am 13. Dezember, so eine Sprecherin, gab es bereits in Gelsenkirchen einen ähnlichen Fall: „Daher bitten wir vorsichtshalber die Bevölkerung um Vorsicht im Umgang mit vermeintlichen Jugendamtsmitarbeitern, die die Herausgabe von Kindern verlangen.“

Die Stadt appelliert: „Bitte lassen Sie sich immer den Dienstausweis der städtischen Mitarbeiter vorzeigen.“ Dieses ist am städtischen Siegel zu erkennen. Bei Zweifeln sollen sich Bürger umgehend an das Jugendamt der Stadt Duisburg (Telefon: 0203 283-3484) wenden oder den Notruf der Polizei (110) wählen.