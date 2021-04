Stadt Duisburg bittet: Nur mit Termin ins Impfzentrum

Duisburg. Die Ankündigung des Gesundheitsministers, die Jahrgänge 1942 und 1943 könnten jetzt Impftermine buchen, kam überraschend. Einladungen folgen.

Am Dienstag hat es der Gesundheitsminister überraschend angekündigt, am Freitag wurden die Kommunen informiert: Ab sofort können auch Bürger der Geburtsjahrgänge 1942 und 1943 Impftermine buchen. Das geht ausschließlich auf der Internetseite www.116117.de oder unter der kostenfreien Rufnummer 0800 116 117 01 der Kassenärztlichen Vereinigung. Die Stadt bittet alle Duisburgerinnen ausdrücklich darum, nur mit einem vereinbarten Termin zum Impfzentrum im Theater am Marientor (TaM) zu kommen. Persönliche Einladungen an die Impfberechtigten erfolgten noch per Post.

Nachdem die niedergelassene Ärztinnen und Ärzte in Nordrhein begonnen haben, in ihren Praxen gegen Covid 19 zu impfen und den hohen Verwaltungsaufwand beklagen, bittet nun die KV die Patienten darum, die Praxen zu entlasten. Die Impflinge sollen sich Aufklärungsmerkblätter und Einwilligungsbögen bereits zuhause ausdrucken und zu ihrem Termin ausgefüllt mitzubringen. Diese Unterlagen sind auch auf der Patienten-Website der KV coronaimpfung.nrw zu finden.

Die Hausärzte, die bislang im Schnitt nur mit 30 Dosen starten konnten und für die nächste Woche nur 20 Dosen bekommen sollen, fordern schnell größere Impfstoffmengen. Der Hausärzteverband Nordrhein sagt voraus, dass bei größeren Impfstoffmengen in den Praxen „die Einrichtung einer Impfsprechstunde neben dem Praxisbetrieb notwendig“ wird, so Vorsitzender Dr. Oliver Funken.