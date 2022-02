Stadt Duisburg bietet jetzt Novavax-Impfung für alle an

Duisburg. Die Stadt Duisburg bietet nun allen Bürgern eine Impfung mit Novavax an. Warum sie anders als andere Städte dieses Angebot machen kann.

Die Stadt Duisburg bietet ab sofort allen Bürgerinnen und Bürgern eine Impfung mit dem Impfstoff Nuvaxovid des US-Herstellers Novavax an.

Seitens des Landes ist eigentlich vorgesehen, den Impfstoff zunächst für Personen vorzuhalten, die aus medizinischen Gründen keinen der bisherigen Impfstoffe erhalten können oder die in Einrichtungen arbeiten, die der Impfpflicht unterliegen. Unter dieser Vorgabe hatte die Stadt im Impfzelt am Hauptbahnhof und in der Impfstation in Marxloh am Sonntag mit den Novavax-Impfungen begonnen.

Da Duisburg allerdings nach Angaben der Stadtverwaltung ein großes Kontingent des Impfstoffs erhalten hat, könne nun bis auf Weiteres im Impfzelt am Hauptbahnhof über die eigentliche Priorisierung hinaus ein Angebot gemacht werden. Die Stadt impft dort ohne vorherige Terminabsprache.

Das Impfzelt ist täglich von 10.30 Uhr bis 17.30 Uhr geöffnet. Dort werden auch weiterhin Impfungen mit den Vakzinen von Biontech und Moderna durchgeführt. Bei den dezentralen Impfungen im Stadtgebiet werde Nuvaxovid nicht angeboten, teilte die Stadt mit.

Die wichtigsten Infos zur Novavax

Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts handelt es sich bei Nuvaxovid von Novavax um einen Proteinimpfstoff mit einem Wirkverstärker (Adjuvans). In den Zulassungsstudien habe er eine mit den mRNA-Impfstoffen (Biontech/Moderna) vergleichbare Wirksamkeit gezeigt. Aussagen zur klinischen Wirksamkeit gegen die Omikron-Variante können demnach aktuell aber noch nicht getroffen werden.

