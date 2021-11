Eine von mehreren Möglichkeiten, sich in Duisburg impfen zu lassen: die stationäre Impfstelle der Stadt am Hauptbahnhof.

Impfungen Stadt Duisburg: 1700 Impfungen an einem Tag – viele Booster

Duisburg. Die Stadt Duisburg hat am Mittwoch 1700 Impfungen durchgeführt. Der Booster-Anteil lag bei rund 80 Prozent. Weitere Ärzte wurden angefordert.

Die Stadt Duisburg hat nach eigenen Angaben am Mittwoch, 17. November, 1700 Impfungen durchgeführt. Rund 80 Prozent davon seien Booster-Impfungen gewesen. Aufgrund der großen Nachfrage gab es lange Wartezeiten, obwohl am Mittwoch in Alt-Homberg, Marxloh und Großenbaum drei weitere stationäre Impfstellen erstmals geöffnet hatten. Die Stadt hat weitere Ärztinnen und Ärzte bei der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein (KVNo) angefordert.

Neben den Booster-Impfungen werden an den Impfstationen an verschiedenen Standorten im Stadtgebiet auch Erst- und Zweitimpfungen angeboten. „Das Infektionsgeschehen trifft uns im Moment mit voller Wucht. Deshalb ist es gut, dass wir unser Impfangebot ausbauen und die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte weiter dabei unterstützen können, gemeinsam die vierte Welle zu brechen“, sagt Krisenstabsleiter und Stadtdirektor Martin Murrack. „Der Blick auf die Intensivstationen, ob in Duisburg oder anderswo, zeigt mehr als deutlich, dass es für den Kampf gegen Corona kein anderes wirksames Mittel gibt, als eine Impfung.“

Stadt Duisburg: Impfungen weiter ohne Anmeldung möglich

Vorherige Anmeldungen sind weiter an keinem der vier städtischen Standorte notwendig. Um die Wartezeit jedoch so kurz wie möglich zu halten, wird empfohlen, neben einem gültigen Ausweisdokument und dem Impfausweis die benötigten Unterlagen (je zweimal Aufklärungsbogen, Anamnese, Impfeinwilligung) ausgedruckt und ausgefüllt mitzubringen. Diese Formulare stehen auf der Internetseite des RKI, auf www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/COVID-19-Aufklaerungsbogen-Tab.html, zum Download bereit.

Eine Übersicht über die verschiedenen Impfstandorte (wir berichteten) ist auf www.duisburg.de/microsites/coronavirus/aktuelles/impfangebote-stationaer-und-mobil.php zu finden.

