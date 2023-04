Sprengungen bei Banken: Vermieter wollen aus Verträgen raus

Die Geschäftsstelle der Volksbank Rhein-Ruhr in Duisburg-Walsum nach der Automatensprengung im Sommer 2022.

Duisburg. Die Volksbank Rhein-Ruhr geriet in Walsum in das Visier und Geldautomatensprengern. Die Bank berichtet nun von Sorgen der Immobilieneigentümer.

Mit Sorge blickt Thomas Diederichs, Vorstandssprecher der Volksbank Rhein-Ruhr auf die zahlreichen Sprengungen von Geldautomaten. Im Sommer 2022 geriet seine Bank in den Fokus der Täter, als Automatensprenger in der Geschäftsstelle in Duisburg-Walsum für Verwüstung sorgten.

„Das Vorgehen der Täter wird immer rücksichtsloser und brutaler, die sprengen mittlerweile ganze Filialen weg.“ Er erwähnt, dass zuletzt auch Automaten in Wohn- und Geschäftshäusern gesprengt wurden. Das sei nicht nur für Anwohner höchst gefährlich, sondern ziehe auch erhebliche Schäden an Gebäuden nach sich. Den betroffenen Banken entstehe dadurch erheblicher Schaden: „Unsere Filiale in Walsum wurde im letzten Sommer durch eine Automaten-Sprengung erheblich beschädigt. Bis jetzt konnten wir die noch nicht wieder eröffnen.“

Dass Banken zu wenig unternehmen würden, um die Automaten sicherer zu machen, bestritt Diederichs: „Das ist ein gegenseitiges Hochrüsten. Die Täter entwickeln immer drastischere Methoden.“ Hausbesitzer würden mittlerweile nervös: „Viele wollen wegen der Gefahr auch aus laufenden Mietverträgen aussteigen, es ist zudem schwer, neue Standorte zu finden.“

